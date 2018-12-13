10:47
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      "Укрзалізниця" попередила про затримку потягів західного напрямку

      16 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця" попередила про затримку потягів західного напрямку
      "Укрзалізниця" попередила про затримку потягів західного напрямку / Ілюстративне фото

      "Укрзалізниця" попередила про можливі затримки окремих пасажирських поїздів західного напрямку. Усе через те, що на Київщині впало дерево та обірвало залізничну контактну мережу.

      Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

      Інцидент стався у четвер рано-вранці на перегоні перегону Клавдієво – Бородянка. Залізничники вже працюють над відновленням ділянки. Ремонтники вже відновили напругу по парній колії дільниці та почали пропускати поїзди поїздів.

      Читайте також: "Укрзалізниця" запускає новий потяг зі Львова до Перемишля: коли перший рейс

      У дорозі затримуються деякі приміські поїзди та далеко сполучення, зокрема поїзди №98 Ковель – Київ, №705 Київ – Перемишль, №92 Львів – Київ.

      В "Укрзалізниці" закликали пасажирів бути уважними та слухати оголошення на вокзалах.

      До слова, станом на ранок 13 грудня через снігопади та сильний вітер в Україні без електропостачання опинились 170 населених пунктів у 6-и областях.

      Теги: Новини України Укрзалізниця залізниця Транспорт Надзвичайні ситуації Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      сьогодні , 09:02 Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      Інна Жолобович 808
      За крок до історичного досягнення: анонс матчу "Динамо" – "Яблонец" у Лізі Європи
      сьогодні , 08:49 За крок до історичного досягнення: анонс матчу "Динамо" – "Яблонец" у Лізі Європи
      Ігор Саджениця 589
      Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      сьогодні , 08:40 Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      Артем Овдієнко 840
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      12 грудня , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 485
      Президентом України може стати "темна конячка"
      12 грудня , 21:15 Президентом України може стати "темна конячка"
      Наталя Ромашова 5705
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      СБУ розкрила наміри Росії зірвати мобілізацію
       14 січня 2015 , 17:08
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      $242 млн виплатить Lexus родині, що постраждала у ДТП
       20 серпня , 16:30
      Як зберегти кузов зимою: наносимо віск
       29 вересня , 14:08
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук