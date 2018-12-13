"Укрзалізниця" попередила про затримку потягів західного напрямку

"Укрзалізниця" попередила про можливі затримки окремих пасажирських поїздів західного напрямку. Усе через те, що на Київщині впало дерево та обірвало залізничну контактну мережу.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Інцидент стався у четвер рано-вранці на перегоні перегону Клавдієво – Бородянка. Залізничники вже працюють над відновленням ділянки. Ремонтники вже відновили напругу по парній колії дільниці та почали пропускати поїзди поїздів.

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У дорозі затримуються деякі приміські поїзди та далеко сполучення, зокрема поїзди №98 Ковель – Київ, №705 Київ – Перемишль, №92 Львів – Київ.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів бути уважними та слухати оголошення на вокзалах.

До слова, станом на ранок 13 грудня через снігопади та сильний вітер в Україні без електропостачання опинились 170 населених пунктів у 6-и областях.