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Укрзализныця внедряет онлайн-продажу билетов на два поезда в Польшу

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Укрзализныця внедряет онлайн-продажу билетов на два поезда в Польшу
Укрзализныця внедряет онлайн-продажу билетов на два поезда в Польшу / Фото из соцсетей

С 5 марта ПАО "Укрзализныця" внедряет онлайн-продажу билетов на поезда сообщением Одесса – Перемышль и Ковель – Хелм.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

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Внедряем онлайн-продажу билетов на международные поезда № 36/35 Одесса –Перемышль и № 753/754 Ковель – Хелм. Опция доступна с 5 марта,
– говорится в сообщении.

Евгений Кравцов отметил, что через интернет пассажиры покупают более 40% билетов.

"Это удобная и популярная среди пассажиров услуга. Как свидетельствует статистика, через интернет пассажиры покупают более 40% билетов. К сожалению, из-за технических и бюрократических моментов эта опция внедряется не так быстро, как нам хотелось бы", – написал Кравцов.

И добавил, что у "Укрзализныци" цель – "онлайн-продажа билетов на все международные поезда. И мы продолжаем работу в этом направлении".

Теги: Путешествия Укрзализниця железная дорога
Источник: 24 Канал
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