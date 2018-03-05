Укрзалізниця впроваджує онлайн-продаж квитків на два поїзди до Польщі

З 5 березня ПАТ "Укрзалізниця" впроваджує онлайн-продаж квитків на поїзди сполученням Одеса – Перемишль та Ковель – Хелм.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Читайте також: "Укрзалізниця" призначила на березень 16 додаткових поїздів: перелік напрямків

Впроваджуємо онлайн-продаж квитків на міжнародні поїзди № 36/35 Одеса – Перемишль та № 753/754 Ковель – Хелм. Опція доступна з 5 березня,

– йдеться у повідомленні.

Євген Кравцов зазначив, що через інтернет пасажири купують понад 40% квитків.

"Це зручна й популярна серед пасажирів послуга. Як свідчить статистика, через інтернет пасажири купують понад 40% квитків. На жаль, через технічні та бюрократичні моменти ця опція впроваджується не так швидко, як нам хотілося б", – написав Кравцов.

І додав, що "Укрзалізниця" має чітку мету – "онлайн-продаж квитків на всі міжнародні поїзди. І ми продовжуємо роботу в цьому напрямку".