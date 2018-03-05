"Укрзалізниця" призначила на березень 16 додаткових поїздів: перелік напрямків

"Укрзалізниця" запустила 16 додаткових поїздів та додаткові рейси на березень.

Про це інформує прес-служба відомстві.

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Більшість додаткових поїздів "Укрзалізниця" запустила до вихідних 8-9 березня.

Так, поїзд №224/23 Одеса – Київ курсуватиме 8 і 11 березня в обох напрямках. Відправлення з Одеси о 10:27 і прибуття до Києва о 20:37. З Києва поїзд відправлятиметься о 07:48 і прибуватиме до Одеси о 17:58.

Поїзд №258/257 Одеса – Львів відправлятиметься 7 і 10 березня, в зворотному напрямку – 8 і 11 березня. Відправлення з Одеси о 16:54 і прибуття до Львова о 5:06. У зворотному напрямку зі Львова – о 15:00, прибуття до Одеси о 04:45.

Поїзд №217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів курсувати 7 та 10 березня в бік Заходу, а 8 і 11 березня – в зворотному напрямку. Відправлення з Києва о 15:20, прибуття до Рахова о 7:07. Відправлення з Рахова о 17:44, прибуття до Києва о 09:15.

Поїзд №177 Київ – Хмельницький здійснить рейси 8 і 11 березня. Відправлення з Києва о 6:06, прибуття до Хмельницького о 13:02. З Хмельницького поїзд відправиться о 14:04 та прибуде до столиці о 20:43.

Поїзд №152/151 Київ – Херсон виконає рейси 8 березня. Він відправиться з Києва о 08:15, прибуде до Херсона о 18:30. З Херсона поїзд їхатиме о 09:33, прибуде до Києва 19:33.



Додаткові потяги на березневі вихідні

Поїзд №191/192 Київ – Львів курсуватиме 7, 8 і 11 березня. З Києва відправлення о 08:03 і прибуття до Львова о 18:01. Зі Львова поїзд вирушить о 12:06 і прибуде до Києва о 21:36.

Поїзд №179 Дніпро – Київ відправлятиметься 8 і 11 березня. З Києва поїзд вирушить о 08:50 і прибуде в Дніпро о 17:59. У зворотному напрямку відправлення о 11:55 і прибуття о 22:21.

Поїзд №197/198 Київ – Ковель курсувати 7 і 11 березня. Відправлення з Києва о 07:37 і прибуття в Ковель о 16:53. У зворотному напрямку відправлення о 10:50 і прибуття о 19:53.

Поїзд №207 Київ – Ужгород курсуватиме 7 та 10 березня в напрямку Ужгорода, 8 і 11 березня – назад.

Поїзд №235 Харків – Ужгород відправлятиметься з Харкова 7 та 10 березня о 10:27 і прибуватиме на наступний день о 11:50. Назад відправлятися 8 і 11 березня о 18:00 і прибуватиме до Харкова на наступний день о 19:37.



"Укрзалізниця" призначила 16 додаткових потягів на вихідні

Поїзд №246 Одеса – Чернівці відправиться з Одеси 9 березня о 16:44, прибуде до Чернівців в 10:02. Назад 10 березня вирушить о 15:37, прибуде до Одеси в 10:02.

Поїзд №270/269 Одеса – Харків відправлятиметься з Одеси 6 і 11 березня о 19:22, прибуватиме до Харкова на наступний день о 11:03. Назад відправлення 7 і 12 березня о 20:55, прибуття до Одеси о 13:54.

Поїзд №276/275 Львів – Дніпро курсуватиме 6, 9 і 11 березня. Відправлення зі Львова о 12:35 і прибуття в Дніпро в 5:16. У зворотному напрямку відправлення з Дніпра о 16:30, прибуття до Львова о 11:23.

Поїзд №249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці курсуватиме 7 та 10 березня в зворотному напрямку 8 і 11 березня. Відправлення з Києва о 15:29, прибуття до Чернівців о 08:15. З Чернівців потяг відправиться о 18:10 та прибуде до столиці о 10:28.

Поїзд №202/201 Жмеринка – Київ відправиться 7 березня через Жмеринки о 10:33 і прибуде до Києва о 14:48. І 12 березня поїзд відправиться з Києва о 15:29 і прибуде в Жмеринку о 19:25.

Поїзд №292/291 Хмельницький – Київ відправиться 7 березня через Хмельницького о 09:10 і прибуде до Києва о 15:32. 12 березня поїзд відправиться з Києва о 16:13, прибуде до Хмельницького о 22:40.



Додаткові потяги на вихідні: маршрути

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У додаткові рейси також відправляться такі швидкісні поїзди: №787/788 Харків – Костянтинівка – 7 і 8 березня відправлення з Харкова о 19:03 і прибуття до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку відправлення о 05:00 і прибуття о 9:50.

Поїзд №747 Київ – Тернопіль відправиться з Києва 5 і 24 березня о 17:24 та прибуде до Тернополя о 23:25. У зворотному напрямку 6 і 25 березня відправлення з Тернополя в 4:04 і прибуття до Києва о 10:01.

Поїзд №720/719 Київ – Харків відправиться з Києва 13 березня о 18:33 та прибуде до Харкова о 23:34. У зворотному напрямку з Харкова поїзд відправиться 14 березня в 5:48 і прибуде до Києва о 11:07.