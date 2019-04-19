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      "Укрзализныця" запускает два новых вагона из Украины в Польшу

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      "Укрзализныця" запускает два новых вагона из Украины в Польшу
      "Укрзализныця" запускает два новых вагона из Украины в Польшу / uz.gov.ua

      С 19 апреля национальный перевозчик "Укрзализныця" запустил дополнительные вагоны по направлению Днепр – Перемышль. Известно, что беспересадочные купейные вагоны будут курсировать из Днепра в составе поезда "Новоалексеевка – Львов", а затем присоединяться на станции Львов к поезду "Львов – Перемышль".

      В обратную сторону из Перемышля эти вагоны будут курсировать с 20 апреля в составе поезда "Перемышль – Одесса", а затем во Львове будут присоединяться к поезду "Львов – Мариуполь". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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      К слову, стоимость билета зависит от курса валют в день приобретения. В ведомстве отметили, что полная стоимость проездного документа составляет 1814,32 гривны, а детского билета – 1161,76.

      Расписание поезда "Днепр – Перемышль"

      В пресс-службе отметили, что планируют открыть новые сообщения, в частности "Львов – Люблин", "Перемышль – Нижанковичи", а также "Киев – Львов – Перемышль". А недавно "Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда во Львов по итогам опроса, который пресс-служба компании провела в соцсети Facebook.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Железная дорога Укрзализниця Новости Польши
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