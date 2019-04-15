Важная информация от "Укрзализныци": услуги, которые перевозчик предоставляет онлайн, расширят
АО "Укрзализныця" расширит возможности онлайн-сервиса. В частности, пользователи смогут заказывать групповые перевозки пассажиров, вагоны с местами для людей с инвалидностью, а также перевозки автомобилей в специальном вагоне-автомобилевозе.
На сайте перевозчика описана и еще одна важная дополнительная услуга – "лист ожидания".
"Лист ожидания" – это услуга, благодаря которой пассажир будет получать сообщения о появлении в продаже необходимых ему билетов
Не только пассажирских перевозок коснутся изменения. "Укрзализныця" планирует реформировать услуги грузовых перевозок. А именно: перейти от привычной системы планирования на месяц к онлайн-управлению заказами в течение года.
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В сфере грузовых перевозок также внедрят дополнительные услуги: можно будет заказать тягу или прописать "нить графика".
Что значит "тяга" и "нить графика"?
Тяга – это важный в финансовых расчетах элемент, который обнаруживает, сколько локомотивов и вагонов нужно для перевозки определенного веса и объема грузов на определенные расстояния. А соответственно и стоимость такой услуги.
"Нить графика" – это взаимосвязь расстояния, которое должен проехать поезд, со временем, необходимым для преодоления этого расстояния. Конечно же, с учетом расчета тяги.
Проще говоря, грамотные расчеты этих функции позволяют правильно распределить расходы на перевозку, а следовательно и выявить вероятную прибыль или потенциальный ущерб.
К слову, УЗ уверяет, что в течение 2018 года почти половину всех проданных билетов пассажиры заказали и оплатили через интернет. И эта услуга имеет устойчивую тенденцию к росту.
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