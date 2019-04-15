20:42
15 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      Важная информация от "Укрзализныци": услуги, которые перевозчик предоставляет онлайн, расширят

      24 Читати новину українською
      Железнодорожный перевозчик-монополист анонсировал новые онлайн-сервисы
      Железнодорожный перевозчик-монополист анонсировал новые онлайн-сервисы / "Укрзализныця"

      АО "Укрзализныця" расширит возможности онлайн-сервиса. В частности, пользователи смогут заказывать групповые перевозки пассажиров, вагоны с местами для людей с инвалидностью, а также перевозки автомобилей в специальном вагоне-автомобилевозе.

      На сайте перевозчика описана и еще одна важная дополнительная услуга – "лист ожидания".

      "Лист ожидания" – это услуга, благодаря которой пассажир будет получать сообщения о появлении в продаже необходимых ему билетов

      Не только пассажирских перевозок коснутся изменения. "Укрзализныця" планирует реформировать услуги грузовых перевозок. А именно: перейти от привычной системы планирования на месяц к онлайн-управлению заказами в течение года.

      Читайте также: Украинский поезд вошел в список лучших ночных маршрутов Европы: что известно

      В сфере грузовых перевозок также внедрят дополнительные услуги: можно будет заказать тягу или прописать "нить графика".

      Что значит "тяга" и "нить графика"?
      Тяга – это важный в финансовых расчетах элемент, который обнаруживает, сколько локомотивов и вагонов нужно для перевозки определенного веса и объема грузов на определенные расстояния. А соответственно и стоимость такой услуги.

      "Нить графика" – это взаимосвязь расстояния, которое должен проехать поезд, со временем, необходимым для преодоления этого расстояния. Конечно же, с учетом расчета тяги.

      Проще говоря, грамотные расчеты этих функции позволяют правильно распределить расходы на перевозку, а следовательно и выявить вероятную прибыль или потенциальный ущерб.

      К слову, УЗ уверяет, что в течение 2018 года почти половину всех проданных билетов пассажиры заказали и оплатили через интернет. И эта услуга имеет устойчивую тенденцию к росту.

      blog_ava
      Второй тур выборов президента: дата и прогнозы
      сегодня
      127405
      Теги: Новости Украины Укрзализниця Транспорт
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паниотто: Ситуация в стране улучшилась, но люди считают, что все стало хуже
      сегодня , 20:25 Паниотто: Ситуация в стране улучшилась, но люди считают, что все стало хуже
      Євгенія Мазур 69
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 20:15 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 22408
      Электоральные страсти во всем мире
      сегодня , 20:00 Электоральные страсти во всем мире
      Іван Яковина 46
      Заочний двобій продовжується: що нового наговорили Порошенко та Зеленський?
      сегодня , 19:34 Заочний двобій продовжується: що нового наговорили Порошенко та Зеленський?
      Артем Овдієнко 7535
      Юла, нора, ботинок: 7 особняков, которые вас точно удивят
      сегодня , 19:18 Юла, нора, ботинок: 7 особняков, которые вас точно удивят
      53
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Движение по автомобильным дорогам из-за снегопадов ограничено уже в 5 областях
       30 декабря 2014 , 22:52
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      На подмогу "Приусам" – украинским полицейским выдадут мотоциклы
       27 августа 2018 , 10:23
      В Украине вводят уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения
       22 ноября 2018 , 14:09
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук