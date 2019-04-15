20:33
15 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Важлива інформація від "Укрзалізниці": послуги, які перевізник надає онлайн, суттєво розширять

      177 Читать новость на русском
      Залізничний перевізник-монополіст анонсував нові онлайн-сервіси
      Залізничний перевізник-монополіст анонсував нові онлайн-сервіси / "Укрзалізниця"

      АТ "Укрзалізниця" розширить можливості онлайн-сервісу. Зокрема, користувачі зможуть замовляти групові перевезення пасажирів, вагони з місцями для людей з інвалідністю, а також перевезення автомобілів у спеціальному вагоні-автомобілевозі.

      На сайті перевізника описана і ще одна важлива додаткова послуга – "лист очікування".

      "Лист очікування" – це послуга, завдяки якій пасажир отримуватиме повідомлення про появу в продажу необхідних йому квитків

      Не тільки пасажирських перевезень торкнуться зміни. "Укрзалізниця" планує реформувати послуги вантажних перевезень. А саме: перейти від звичної системи планування на місяць до онлайн-управління замовленнями протягом року.

      Читайте також: Український потяг увійшов до списку найкращих нічних маршрутів Європи: що відомо

      У сфері вантажних перевезень також впровадять додаткові послуги: можна буде замовити тягу або прописати "нитку графіку".

      Що означає "тяга" і "нитка графіку"? Тяга – це важливий у фінансових розрахунках елемент, який виявляє, скільки локомотивів та вагонів потрібно для перевезення певної ваги та об'єму вантажів на певні відстані. А відповідно і вартість такої послуги.

      "Нитка графіку" – це взаємозв'язок відстані, яку повинен проїхати потяг, з часом, необхідним для подолання цієї відстані. Звісно ж, з урахуванням розрахунку тяги.

      Простіше кажучи, грамотні розрахунки цих функції дозволяють правильно розподілити витрати на перевезення, а отже і виявити ймовірний прибуток чи потенційний збиток.

      До слова, УЗ запевняє, що протягом 2018 року майже половину всіх проданих квитків пасажири замовили й оплатили через інтернет. І ця послуга має стійку тенденцію до зростання.

      blog_ava
      Порошенко зробив нову пропозицію Зеленському щодо дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня
      сьогодні
      7807
      Теги: Новини України Укрзалізниця Транспорт
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Паніотто: Ситуація в країні покращилась, але люди вважають, що все стало гірше
      сьогодні , 20:25 Паніотто: Ситуація в країні покращилась, але люди вважають, що все стало гірше
      Євгенія Мазур 132
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 20:15 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 24532
      Электоральные страсти во всем мире
      сьогодні , 20:00 Электоральные страсти во всем мире
      Іван Яковина 118
      Заочний двобій продовжується: що нового наговорили Порошенко та Зеленський?
      сьогодні , 19:34 Заочний двобій продовжується: що нового наговорили Порошенко та Зеленський?
      Артем Овдієнко 7461
      Дзиґа, нора, черевик: 7 особняків, які вас точно здивують
      сьогодні , 19:04 Дзиґа, нора, черевик: 7 особняків, які вас точно здивують
      470
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук