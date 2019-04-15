Важлива інформація від "Укрзалізниці": послуги, які перевізник надає онлайн, суттєво розширять

АТ "Укрзалізниця" розширить можливості онлайн-сервісу. Зокрема, користувачі зможуть замовляти групові перевезення пасажирів, вагони з місцями для людей з інвалідністю, а також перевезення автомобілів у спеціальному вагоні-автомобілевозі.

На сайті перевізника описана і ще одна важлива додаткова послуга – "лист очікування".

"Лист очікування" – це послуга, завдяки якій пасажир отримуватиме повідомлення про появу в продажу необхідних йому квитків

Не тільки пасажирських перевезень торкнуться зміни. "Укрзалізниця" планує реформувати послуги вантажних перевезень. А саме: перейти від звичної системи планування на місяць до онлайн-управління замовленнями протягом року.

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У сфері вантажних перевезень також впровадять додаткові послуги: можна буде замовити тягу або прописати "нитку графіку".

Що означає "тяга" і "нитка графіку"? Тяга – це важливий у фінансових розрахунках елемент, який виявляє, скільки локомотивів та вагонів потрібно для перевезення певної ваги та об'єму вантажів на певні відстані. А відповідно і вартість такої послуги.



"Нитка графіку" – це взаємозв'язок відстані, яку повинен проїхати потяг, з часом, необхідним для подолання цієї відстані. Звісно ж, з урахуванням розрахунку тяги.



Простіше кажучи, грамотні розрахунки цих функції дозволяють правильно розподілити витрати на перевезення, а отже і виявити ймовірний прибуток чи потенційний збиток.

До слова, УЗ запевняє, що протягом 2018 року майже половину всіх проданих квитків пасажири замовили й оплатили через інтернет. І ця послуга має стійку тенденцію до зростання.