Белорусы и россияне начали "тихие протесты", чтобы не быть скрученными полицией, люди расклеивают по городу плакаты и вывешивают украинский флаг в знак поддержки украинского народа.

Внимание В прямом эфире пропагандистского канала появилась редактор с плакатом "Нет войне": видеофакт

Прогнозируют, что протесты против путинского режима будут только усиливаться, особенно после того, как люди почувствуют экономические последствия войны.

К слову, по состоянию на 13 марта, по данным российских СМИ, на акциях против войны с Украиной уже задержаны 628 человек в 35 городах.

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