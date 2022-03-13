В Санкт-Петербурге задерживают людей, стоящих у метро
На акциях против войны с Украиной уже задержаны 628 человек в 35 городах, сообщают российские СМИ. В Москве задержано не менее 281 человека, в Санкт-Петербурге – 136.
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В Петербурге возле Гостеприимного двора полицейские задерживают всех, кто просто стоит у метро.
Российские СМИ сообщают, что задержаны уже пять представителей СМИ:
- Анастасия Романова из MR7
- Ангелина Трофименко из Avtozak.Live
- Анастасия Рогачева из SOTA
- Андрей Окунь из Закс.ру
- Елена Лукьянова, "Новая газета".
Также сообщается, что задерживают людей с зеленой лентой. Это вроде бы символ мартовского антивоенного протеста.
Полицейские в Санкт-Петербурге задерживают и проверяют паспорта у всех, у кого была замечена такая лента.
Задерживают людей с зеленой лентой / Фото росСМИ
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