В Санкт-Петербурге задерживают людей, стоящих у метро

На акциях против войны с Украиной уже задержаны 628 человек в 35 городах, сообщают российские СМИ. В Москве задержано не менее 281 человека, в Санкт-Петербурге – 136.

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В Петербурге возле Гостеприимного двора полицейские задерживают всех, кто просто стоит у метро.

Российские СМИ сообщают, что задержаны уже пять представителей СМИ:

Анастасия Романова из MR7

Ангелина Трофименко из Avtozak.Live

Анастасия Рогачева из SOTA

Андрей Окунь из Закс.ру

Елена Лукьянова, "Новая газета".

Также сообщается, что задерживают людей с зеленой лентой. Это вроде бы символ мартовского антивоенного протеста.

Полицейские в Санкт-Петербурге задерживают и проверяют паспорта у всех, у кого была замечена такая лента.



Задерживают людей с зеленой лентой / Фото росСМИ

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