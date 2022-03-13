У Санкт-Петербурзі затримують людей, які стоять біля метро
На акціях проти війни з Україною вже затримано 628 людей у 35 містах, повідомляють російські ЗМІ. У Москві затримано не менше 281 людину, у Санкт-Петербурзі – 136.
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У Петербурзі біля Гостинного двору поліцейські затримують усіх, хто просто стоїть біля метро.
Російські ЗМІ повідомляють, що затримано вже п'ятьох представників ЗМІ:
- Анастасію Романову з MR7
- Ангеліну Трофименко з Avtozak.Live
- Анастасію Рогачову з SOTA
- Андрія Окунь із Закс.ру
- Олену Лук'янову, "Нова газета".
Також повідомляється, що затримують людей, які мають зелену стрічку. Це начебто символ березневого антивоєнного протесту.
Поліцейські у Санкт-Петербурзі затримують і перевіряють паспорти у всіх, у кого помітили таку стрічку.
Затримують людей, які мають зелену стрічку / Фото росЗМІ
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