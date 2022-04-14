Так, на улицах Крыма существенно увеличилось количество автомобилей с номерами из Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает Представительство президента Украины в Крыму.

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В школы в Крым ходят дети из Мариуполя

Также стало известно о том, что дети из Мариуполя появились в по меньшей мере трех школах Симферополя. Кроме того, многие жители города проходят медицинское освидетельствование в симферопольских поликлиниках.

В Представительстве добавили, что украинцев, незаконно вывезенных на территорию временно оккупированного Крыма, заставляют пройти собеседования. С жителями востока и юга нашей страны общаются органы ФСБ, чтобы определить их политические взгляды. В настоящее время эта информация проверяется.

Отметим, что из одного только Мариуполя оккупанты депортировали свыше 33 тысяч украинцев. Их вывезли на территорию квазиреспублики "ДНР", а также России.

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