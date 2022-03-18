Соответствующую информацию рассказали в "Азове" по состоянию на 15 часов 18 марта. То есть на 23 день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Мариуполе бойцы уничтожили вражескую технику

По состоянию на 15:00 (говорится о 18 марта – 24 канал) бойцами полка "Азов" была уничтожена вражеская техника, в частности: 1 танк и 1 боевая бронированная машина "Рысь", еще 1 танк был подбит,

– говорится в сообщении.

Также известно, что в городе и в дальнейшем продолжаются ожесточенные бои защитников Мариуполя с оккупантом. Бои идут и на улицах.

"Военнослужащие дают отпор врагу, который не прекращает атаки на Мариуполь своей артиллерией и авиацией. Борьба за украинский Мариуполь продолжается!"– сообщили в "Азове".

Какая ситуация в Мариуполе 18 марта – смотрите видео