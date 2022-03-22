Госпогранслужба сообщила, что вчера, 21 марта, на одной из улиц Мариуполя российские захватчики начали вражеское наступление пехоты под прикрытием бронированной техники.

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В результате огневым поражением пограничники прекратили атаку трех человек кавказской внешности. А противотанковыми средствами была превращена в металлолом одна из вражеских БМП.

10 оккупантов были ликвидированы на месте

Во время этого боя около десяти орков уничтожено на месте прицельным сосредоточенным огнем, врага заставили отступить.

Также вчера ближе к вечеру, прикрывая направление возможного движения военной техники, защитники Мариуполя успешно обезвредили разведчика с временно оккупированных территорий Украины.

Его военная форма одежды была обозначена шевроном с надписью "Отряд Боба Марли. Убитых не убьешь". Кажется, рашист ошибся.

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