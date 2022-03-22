Так, ВСУ уже уничтожили более 15 тысяч личного состава врага и более 500 танков. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Генеральным штабом ВСУ.

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Приблизительные общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03

  • личного состава – около 15 300 человек
  • танков – 509 единиц
  • боевых бронированных машин – 1 556 единиц
  • артиллерийских систем – 252 единицы
  • РСЗО – 80 единиц
  • средства ПВО – 45 единиц
  • самолетов – 99 единиц
  • вертолетов – 123 единицы
  • автомобильной техники – 1 000 единиц
  • кораблей – 3 единицы
  • цистерн с ГСМ – 70
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35
  • специальной техники – 15.
Отмечается, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.


Потери врага / Фото из фейсбука Генштаба ВСУ

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