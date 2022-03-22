Так, ВСУ уже уничтожили более 15 тысяч личного состава врага и более 500 танков. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Генеральным штабом ВСУ.

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Приблизительные общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03

личного состава – около 15 300 человек

танков – 509 единиц

боевых бронированных машин – 1 556 единиц

артиллерийских систем – 252 единицы

РСЗО – 80 единиц

средства ПВО – 45 единиц

самолетов – 99 единиц

вертолетов – 123 единицы

автомобильной техники – 1 000 единиц

кораблей – 3 единицы

цистерн с ГСМ – 70

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35

специальной техники – 15.

Отмечается, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.



Потери врага / Фото из фейсбука Генштаба ВСУ