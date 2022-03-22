Так, ЗСУ вже знищили понад 15 тисяч особового складу ворога і більш як 500 танків. Про це свідчать дані, опубліковані Генеральним штабом ЗСУ.

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Приблизні загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03

особового складу – близько 15 300 осіб

– близько 15 300 осіб танків – 509 одиниць

– 509 одиниць бойових броньованих машин – 1 556 одиниць

– 1 556 одиниць артилерійських систем – 252 одиниці

– 252 одиниці РСЗВ – 80 одиниць

– 80 одиниць засоби ППО – 45 одиниць

– 45 одиниць літаків – 99 одиниць

– 99 одиниць гелікоптерів – 123 одиниці

– 123 одиниці автомобільної техніки – 1 000 одиниць

– 1 000 одиниць кораблі – 3 одиниці

– 3 одиниці цистерн з ПММ – 70

– 70 БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35

– 35 спеціальна техніка – 15.

Зазначається, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.



Втрати ворога / Фото з фейсбуку Генштабу ЗСУ

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