Так, ЗСУ вже знищили понад 15 тисяч особового складу ворога і більш як 500 танків. Про це свідчать дані, опубліковані Генеральним штабом ЗСУ.

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Приблизні загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03

  • особового складу – близько 15 300 осіб
  • танків – 509 одиниць
  • бойових броньованих машин – 1 556 одиниць
  • артилерійських систем – 252 одиниці
  • РСЗВ – 80 одиниць
  • засоби ППО – 45 одиниць
  • літаків – 99 одиниць
  • гелікоптерів – 123 одиниці
  • автомобільної техніки – 1 000 одиниць
  • кораблі – 3 одиниці
  • цистерн з ПММ – 70
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35
  • спеціальна техніка – 15.

Зазначається, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.


Втрати ворога / Фото з фейсбуку Генштабу ЗСУ

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