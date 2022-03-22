Так, ЗСУ вже знищили понад 15 тисяч особового складу ворога і більш як 500 танків. Про це свідчать дані, опубліковані Генеральним штабом ЗСУ.
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Приблизні загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03
- особового складу – близько 15 300 осіб
- танків – 509 одиниць
- бойових броньованих машин – 1 556 одиниць
- артилерійських систем – 252 одиниці
- РСЗВ – 80 одиниць
- засоби ППО – 45 одиниць
- літаків – 99 одиниць
- гелікоптерів – 123 одиниці
- автомобільної техніки – 1 000 одиниць
- кораблі – 3 одиниці
- цистерн з ПММ – 70
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35
- спеціальна техніка – 15.
Зазначається, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Втрати ворога / Фото з фейсбуку Генштабу ЗСУ
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