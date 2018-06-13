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Уличный художник Бэнкси сделал эксперимент, в котором отклонили его работу

33 Читати новину українською
Работа Бэнкси
Работа Бэнкси / Instagram / @Banksy

Легендарный уличный художник Бэнкси, который всегда скрывает свою личность, решил под вымышленным именем подать свою работу на выставку, однако ему отказали. Когда же через месяц указал свое имя – его заявку сразу приняли.

Художник отметил, что он хотел проверить, как сильно имя автора влияет на оценку работ.

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"Я подал раннюю версию этой работы на участие в летней выставке Королевской академии искусств под псевдонимом Bryan S Gaakman – это анаграмма словосочетания "Banksy anagram". Заявку не приняли", – рассказал художник.

Уже через месяц Бэнкси получил письмо, где один из организаторов выставки поинтересовался, не ли хочет художник принять в ней участие, и попросил прислать что-нибудь для экспозиции: "Я отправил ту же работу, что и в первый раз. Сейчас она висит в галерее".

 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

 

Кто такой Бэнкси? Бэнкси является едва ли не самым известным уличным художником, о настоящем имени которого никто не знает. Среди самых распространенных версий, которые встречаются в сети, его зовут Роберт или Робин Бэнкс и родился он в английском городе Бристоль. 44-летний мужчина является известным андерграундным художником граффити, политическим активистом и режиссером, личность которого не установлена.

Мужчина организовал множество выставок по всему миру, а его скандальные граффити, которые касаются самых разных политических и социальных тем, становятся объектами мирового обсуждения.

Теги: LifeStyle Новости культуры Исскусство
Источник: 24 Канал
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