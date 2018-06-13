Уличный художник Бэнкси сделал эксперимент, в котором отклонили его работу
Легендарный уличный художник Бэнкси, который всегда скрывает свою личность, решил под вымышленным именем подать свою работу на выставку, однако ему отказали. Когда же через месяц указал свое имя – его заявку сразу приняли.
Художник отметил, что он хотел проверить, как сильно имя автора влияет на оценку работ.
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"Я подал раннюю версию этой работы на участие в летней выставке Королевской академии искусств под псевдонимом Bryan S Gaakman – это анаграмма словосочетания "Banksy anagram". Заявку не приняли", – рассказал художник.
Уже через месяц Бэнкси получил письмо, где один из организаторов выставки поинтересовался, не ли хочет художник принять в ней участие, и попросил прислать что-нибудь для экспозиции: "Я отправил ту же работу, что и в первый раз. Сейчас она висит в галерее".
Кто такой Бэнкси? Бэнкси является едва ли не самым известным уличным художником, о настоящем имени которого никто не знает. Среди самых распространенных версий, которые встречаются в сети, его зовут Роберт или Робин Бэнкс и родился он в английском городе Бристоль. 44-летний мужчина является известным андерграундным художником граффити, политическим активистом и режиссером, личность которого не установлена.
Мужчина организовал множество выставок по всему миру, а его скандальные граффити, которые касаются самых разных политических и социальных тем, становятся объектами мирового обсуждения.