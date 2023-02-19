Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин. Он убежден, что если Путин не прислушается к словам лидера США и "продолжит мясорубку", с ним больше никто не будет разговаривать, а начнет действовать.

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Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Байден в Польше озвучит сообщения, которые найдут отклик у союзников и партнеров.

Фейгин предположил, что президент США выступит с определенным ультиматумом. Вероятно, Владимиру Путину дадут срок, последний шанс, чтобы все поправить. Если этого не произойдет, то могут быть приняты различные решения, чтобы закончить войну в 2023 году, говорится в частности о самолетах и ракетах дальнего действия.

Внутриполитические факторы

По словам Фейгина, роль сыграют и внутриполитические факторы Америки. Ведь через полтора года в США пройдут выборы, поэтому Байден не может заходить в предвыборную кампанию с длительной войной.

Байдену нужно прийти туда как победителю. Это единственный шанс для него остаться на второй срок,

– добавил оппозиционер.

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Байден может обратиться к Путину

Фейгин уверен, что Байден выдвинет ультиматум России, иначе зачем ему ехать в Польшу, которая близка к границам Украины. Посетит ли после этого Байден Украину – неизвестно. Здесь, в первую очередь, играет вопрос безопасности.

Оппозиционер предположил, что эта речь станет символической. Лидер США подвержен символизму, ведь и ленд-лиз он подписал 9 мая.

За словам Байдена кое-что и стоит. Это не просто брошенные угрозы, у этого есть достаточно конкретное военно-материальное наполнение.

– добавил говорящий.

Соответственно, если Кремль не прислушается, у Украины будут самолеты и дальнобойные ракеты, уверен оппозиционер.

Он подчеркнул, что Путин тоже понимает это. Однако у кремлевского диктатора нет иного выхода. Если он уведет войска и прекратит войну – это самоубийство, а если не сделает этого – это самоубийство несколько отложено на потом.

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