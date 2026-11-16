Российские ультиматумы НАТО: Сибига указал на важную деталь

Ультиматумы Москвы представляют опасность. Об этом дипломат написал в своих социальных сетях.

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Что сказал Сибига?

Андрей Сибига подчеркнул, что Россия прибегала к ультиматумам в адрес Альянса накануне нападений на соседние страны. Глава внешнеполитического ведомства напомнил хронологию высказываний Владимира Путина, начиная с выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Тогда российский диктатор публично назвал расширение НАТО прямой угрозой для своей страны.

Уже в следующем, 2008 году, во время Бухарестского саммита представители Москвы начали открыто выдвигать угрозы в связи с перспективой возможного вступления Грузии и Украины в Североатлантический альянс.

Мы уже видели такое раньше. 2007 год: в Мюнхене Путин называет расширение НАТО "угрозой". 2008 год: в Бухаресте Кремль выдвигает угрозы в связи с перспективами вступления Грузии и Украины в НАТО. Через несколько месяцев Россия вторглась в Грузию– подчеркнул Сибига.

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Аналогичные требования Москва озвучила в конце 2021 года, настаивая на остановке расширения блока и отводе сил к рубежам 1997 года. Уже через несколько месяцев после этого Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину.

Сейчас те же самые претензии возвращаются под видом дискуссий об обновлении европейской безопасности. Глава МИД подчеркнул, что такие заявления не имеют ничего общего с готовностью к реальному миру.

Теперь тот же ультиматум возвращается под новым названием: "европейская архитектура безопасности". Это не приглашение к диалогу. История показывает, что будет дальше: новая эскалация военных действий со стороны России в агрессивных формах, включая откровенную вооруженную агрессию– заявил министр.

Он призвал партнеров не играть по правилам, навязанным Москвой. Вместо этого дипломат советует усилить давление на российский режим. По его убеждению, только решительность заставит Кремль серьезно отнестись к мирным усилиям и остановить вооруженную агрессию.

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Что известно об ультиматуме Москвы?

Заявление украинского министра прозвучало на фоне новостей о ходе дипломатических консультаций. Как сообщило издание The New York Times, во время переговоров в Абу-Даби о прекращении войны российская делегация вновь потребовала от НАТО возвращения к позициям 1997 года.

Председатель разведывательного комитета Сената США Том Коттон отреагировал на такую позицию и заявил, что переговоры с Москвой на подобных условиях лишены смысла. Сенатор убежден, что ультиматумы Кремля в отношении войск Альянса свидетельствуют о полном отсутствии у Путина намерений договариваться о мире.

Также Андрей Сибига отмечал, что У России нет никаких оснований требовать раздела сфер влияния в Европе. Дипломат подчеркивал, что после огромных потерь армии стран-агрессоров единственное, о чем может договариваться Кремль, – это прекращение огня по нынешней линии фронта.