В Германии громкий скандал: копы составляли списки жертв, которых планировали убить и даже создали ультраправую организацию. Мы пытались разобраться, как такое могло произойти в государстве, пережившей нацизм.

Призраки прошлого: немецкие силовики и ультраправые

В Германии завершается расследование о деятельности организации "Северный Крест", которая объединила в себе элитных специалистов и полицейских. Желание у них было одно – составить список "врагов" и расправиться с ними, повторив, таким образом, "Ночь длинных ножей" Адольфа Гитлера. Сейчас дело дошло до суда, хотя было обнаружено еще три года назад. 24 канал рассказывает о деталях.

В список должны были попасть люди, которые защищали мигрантов и беженцев, а также политики, которые поддерживали эту идею. Они даже приобрели 30 мешков для тел! Правда, в более поздних беседах с журналисткой NYT, они это опровергали. Впрочем следствие, опираясь на доказательства, этому не верит.

Основной состав был разным: местный политик, который ненавидел мигрантов, двое резервистов из армии Германии, еще двое – полицейские. Неофициальным лидером считался Марко Гросс – снайпер и бывший парашютист, член партии "Альтернатива для Германии". Со временем, небольшая группа разрослась до национальной сети чатов для солдат и тех, кто симпатизирует правым движениям.

Эти чаты запустил член элитного спецподразделения армии KSK (Kommando Spezialkräfte). Это подразделение – немецкий аналог "морских котиков" США.

Некоторые посещали "Семинар Туле" – неонацистскую встречу с портретом Гитлера на стене и призывами к белому доминированию. Иногда бывали гости из другого движения "Рейхсбюргеры", или "граждане Рейха", которые не признавали немецкое государство после Второй Мировой.

Ситуация особенно беспокоящая, учитывая сколько усилий Германия приложила, чтобы избавиться от нацизма. И все равно подобные скандалы возникают регулярно. Между тем, правый экстремизм почти беспрепятственно проникал в общество, потому что мало кто обращал на это внимание или не думал, что угроза настолько серьезная.

Ультраправые готовились ко "Дню Х" (об этом ниже – 24), когда социальный порядок Германии упадет, а ультраправые "спасут нацию". Власти считают это подготовкой "домашнего терроризма".

Мы видим только верхушку айсберга, но это не только KSK. Самая большая проблема, что такие ячейки – повсюду,

– переживает в интервью для NYT доктор Дирк Фридришик, политик с земли Мекленбург-Западная Померания, где родился "Северный Крест".

"День Х может показаться далекой фантазией. Но потом ты видишь, как это перерастает в серьезное планирование", – подчеркнул Фридришик.

Впервые спецслужбы заметили их в 2016 году "по наводке", но расследовать начали только летом 2017. И реальное обвинение предъявлено только лидеру Гроссу за нелегальное владение оружием. Что доказывает, как сложно доказать хоть какое-то незаконное действие ультраправых. В силовых структурах руководители подразделений, где обнаружили таковых, не несли ответственности. Оружие и патроны исчезали из баз без проверки.

Гроссу уже назначили 21 месяц за решеткой, но приговор отложен. Он был настолько мягким, что прокуроры подали на обжалование. С 30-ти других членов "Креста" под расследование попали только юрист и один коп. И вот их уже обвиняют в планировании теракта.

По законам страны, их нельзя полностью называть, они известны только как Хайк Й. и Ян Генрик Х. Ян жил в северном городе Росток и постоянно устраивал соревнования по стрельбе на приз Мехмета Тургута – уличного продавца, убитого в 2004 году Национальным Социалистическим Подпольем, ультраправыми террористами.

Другой пример в федеральной земле Гессен. Там руководитель полиции ушел в отставку, потому что использовал конфиденциальный доступ к конфиденциальной информации, которую затем использовали неонацисты, угрожая смертью. В этом же регионе они напали на местного политика. Дело стало шоком для всей Германии.

"Северный Крест" и KSK: подготовка ко дню Х

Немецкая элита – KSK / Фото Twitter

История началась, как пишет NYT, еще в 2015 году, когда несколько силовиков собрались на стрельбище в маленьком городе Гюстров, северо-восточная Германия, бывшая ГДР (Германская Демократическая Республика или Восточная Германия до воссоединения – 24).

Алекс Молль, декоратор и охотник, упомянутый выше Марко Гросс, Франк Тиль – инструктор по стрельбе для армии и полиции, видели, как волны беженцев приходят в Германию из Сирии, Ирака и Афганистана. Они боялись, что их стране наступает конец, а дальше будут только теракты, протесты и падение их системы социального обеспечения.

Проводя тренировки для спецназа, Тиль узнал о зашифрованном чате, созданном в KSK в 2015 году, где уже были 69 членов этого спецотряда или даже половина, по другим свидетельствам.

Там обменивались вообще-то конфиденциальной информацией о безопасности в стране и как готовиться к возможному кризису. Чатами руководил солдат Андре Шмитт, но все знали его как Ганнибала. Он же автор платформы "Uniter", которая предоставляла тренировки с уклоном в парамилитари.

Подготовка к "концу света"

Как было сказано выше, сам "Крест" объединил сначала 30 человек из региона. Они начали собирать запасы на 100 дней: топливо, средства гигиены, рации, еду, медицину, амуницию, патроны. Каждому члену выдавалось по 600 евро на все это. Патронов собралось 55 тысяч. В целом немецкие военные спецназовцы недосчитались 48 тысяч патронов и 62 кг взрывчатки в последнее время.

Место для переживания "конца света" тоже было избрано соответственно: бывшая коммунистическая база отдыха глубоко в лесу у озера. Там можно было мыться, строить из дерева, охотиться на оленей. Когда в 2016 году произошло несколько атак исламистов, подготовка стала более серьезной. База KSK в городе Кальв стала одним из мест сбора. Она расположена на юге Германии в регионе Шварцвальд.

Живописный Кальв – главная база спецназа Германии / Фото Википедия

Неудивительно, что первое собрание лидеров "Креста" состоялось в Нюрнберге – городе, очень родном нацистам. Там все для них началось, там их и судили. "Крест" провел в городе свои первые полевые учения: спускаться по пожарной башне, строить импровизированную больницу, устанавливать точки собраний и прочее.

"Сценарий был таким: должно произойти что-то плохое", – рассказал Гросс журналистке NYT Катрин Беннольд. Он еще раз подчеркнул, что убивать никого не собирался.

Но другой член "Креста", Хорст Шельски, рассказал следствию в 2017 году совсем другую историю: "людей должны были захватить и убить". Шельски – бывший пилот немецких ВВС. Шельски рассказал другую важную деталь: Ян Генрик хранил в своем гараже список имен, адресов и фото локальных "политических врагов", всего их было 17. Всех их вовремя предупредили.

Некоторые помогали беженцам превращать дома в приюты. Часть инфы была добыта с компьютеров полиции, как в Гессене, который был описан выше. Обсуждение списка происходило на остановке для дальнобойщиков в городке Штернберг. Ян Генрик настаивал, что с людьми в списке "надо скорее разобраться", потому что они, якобы, представляют угрозу для государства.

Другой вопрос: как перевозить заложников из-за возможных блокпостов (помним, что группа готовилась к полному хаосу – 24). Униформа, армейские машины? Шельски, майор-резервист, ушел из "Креста" после этой встречи. Но спецслужбы уже следили и провели первые 9 рейдов по всей Германии. Это стало началом конца "Северного Креста".

Внутренние враги

В мае, когда Германия отходила от коронавирусной изоляции, спецназ приехал в загородный дом одного из своих собратьев. Он подозревался в связях с неонацистами.

Раскопав сад, полиция нашла пластиковую взрывчатку, детонатор, предохранитель, автомат Калашникова, арбалет, глушитель, два ножа и тысячи патронов. Большинство из этого было украдено в армии ФРГ.

Правый экстремизм – самая большая угроза немецкой демократии сегодня,

– признал Томас Гальденванг, президент Агентства внутренней разведки Германии.

Кроме этого были найдены: сборник песен СС, 14 выпусков журнала про Ваффен СС и другая нацистская символика. "У него есть план и он такой не один", – признала Ева Хьогль, немецкий парламентский комиссионер по вооруженным силам. Разведка и нацбезопасность возвращаются к проблеме роста числа случаев правого экстремизма в силовых структурах. Особенно серьезный сигнал – что они есть в KSK!

В силе, которая должна была быть наиболее элитной и наиболее преданной стране. Майор, упомянутый выше, был одним из таких в спецподразделении.

"Когда у вас есть сотни индивидуальных кейсов, кажется, что у нас структурная проблема. Это очень беспокоит", – признался NYT Константин фон Нотц, заместитель председателя комитета разведки и надзора в Бундестаге. Он указал на слова террориста из Новой Зеландии Брендана Тарранта в его манифесте: "Я бы оценил количество солдат в армиях Европы, которые разделяют националистические взгляды, в сотни тысяч. Еще столько же силовиков".

600 солдат пока под расследованием по экстремизму, сообщило главное немецкое ведомство контрразведки, 20 из них с KSK. Но чиновники считают, что проблема еще более масштабная, другие силовые структуры тоже могут иметь подобную ситуацию. В том числе сама контрразведка.

Для примера: в мае один высокопоставленный разведчик сбросил информацию о рейде в июне в KSK, где ее передали как минимум восьми солдатам. Им сказали: "за вами могут начать наблюдать". Это борьба с внутренним врагом и людьми, которые прекрасно обучены избегать наблюдения. Министр обороны Германии тоже признала, что работа MAD (Militärischer Abschirmdienst – военная контрразведка – 24) была неудовлетворительной. Она не выполнила своей миссии по мониторингу и выявлению экстремизма.

Теперь председатель спецназа Маркус Крайтмайр, который служил в Афгане, Боснии и Косово, между двух огней: лояльность к своим бойцам или признание, что они ходят на вечеринки, где здороваются нацистским салютом?

Элитный спецназ и ультраправые

"Моя служба пострадала от этого больше других, это факт", – сказал он в беседе с NYT. Многие его солдаты из Восточной Германии, где доминирует AfD. Те, кто под подозрением в экстремизме, тоже оттуда. Один генерал стал от них кандидатом в мэры, несколько бывших солдат – депутатами Бундестага.

Один экс-солдат говорит, что правительство предало их, открыв границы в 2015 году и не контролируя их. Его ник – Ганнибал. Да, мы его упоминали ранее. Хотя он ушел со службы (после того, как гранты были найдены в доме родителей – 24), он сохраняет и курирует свою сеть. А дом, в котором они встречаются, принадлежит богатому человеку, который ему симпатизирует. Некоторые из его окружения покупали мешки для тел.

Но Шмитт признался в преступлениях, признал, что он был информатором. Сейчас получает бизнес-образование за счет государства. "Uniter" оказалась под наблюдением.

Реформы или увольнения: что дальше для элитных войск?

Проверка такая: не были ли чаты в телеграме и эта платформа основой для общенациональной сети, которая готовилась ко дню Х. В свою защиту Шмитт сказал: "В Европе слишком много Антифа, исламистов и банд. Они – враждебные армии на нашей земле".

Он уверен, что день падения общественного порядка еще придет, возможно, уже в сентябре. "Много нерешенных вопросов и безработицы. Люди выйдут на улицы".

Но есть и другой пример: солдат с KSK написал письмо на 12 страниц к министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, рассказывая о "токсической культуре принятия" и "культуре страха", которые есть в его отряде.

Один из инструкторов сравнивал спецназ с Ваффен СС, писал солдат. Например, он так угрожал военным: "офицеры нового поколения будут действовать, когда время потребует этого. Да здравствует святая Германия".

Тогдашний командир немного пожурил офицера, но не дальше. Крайтмайр не дал нормального ответа об этом кейсе, но гневно предупредил, чтобы радикальные правые ушли сами: "Если вы не поймете, мы найдем вас и избавимся от вас!". Интересно, что еще в 2003 году один из прошлых руководителей KSK, генерал Райнхард Гюнцель, стал одним из идеологов "правого крыла". В своей книге "Секретные воины" он сравнивал подразделение с нацистами, которые убивали евреев.

Как ни странно, письмо подействовало!

Крамп-Карренбауэр распустила боевую роту KSK, которая была "инфицирована ультраправым экстремизмом". Остальные три роты должны до конца октября вновь пройти набор, тренировки, обучение и сменить руководство. Или их не допустят к международным учениям или миссиям. Надзор за KSK будет усилен, а количество лет в одной роте – ограниченно.

Сможет ли KSK выбросить из рядов правых и очиститься, покажет время. Но сейчас точно ясно, что таких центров по стране немало. И еще много времени нужно, чтобы выявить и обезвредить их все.