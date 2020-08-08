У Німеччині гучний скандал: копи складали списки жертв, яких планували вбити та навіть створили ультраправу організацію. Ми намагалися розібратися, як таке могло статися у державі, що пережила нацизм.

Привиди минулого: німецькі силовики та ультраправі

В Німеччині завершується розслідування про діяльність організації "Північний Хрест", яка об'єднала у собі елітних спеціалістів та поліцейських. Бажання у них було одне – скласти список "ворогів" та розправитись з ними, повторивши, таким чином, "Ніч довгих ножів" Адольфа Гітлера. Наразі, справа дійшла до суду, хоча була виявлена ще три роки тому. 24 канал розповідає про деталі.

У список мали потрапити люди, які захищали мігрантів та біженців, а також політики, які підтримували цю ідею. Вони навіть придбали 30 мішків для тіл! Щоправда, у пізніших розмовах з журналісткою NYT, вони це спростовували. Втім слідство, спираючись на докази, цьому не вірить.

Основний склад був різним: місцевий політик, що ненавидів мігрантів; двоє резервістів з армії Німеччини; ще двое – поліцейські. Неофіційним лідером вважався Марко Гросс – снайпер та колишній парашутист, член партії "Альтернатива для Німеччини". З часом, невелика група розрослася до національної мережі чатів для солдат та тих, хто симпатизує правим рухам.

Ці чати запустив член елітного спецпідрозділу армії KSK (Kommando Spezialkräfte). Цей підрозділ – німецький аналог "Морських котиків" США.

Дехто відвідував "Семінар Туле" – неонацистську зустріч з портретом Гітлера на стіні та закликами до білого домінування. Інколи бували гості з іншого руху "Рейхсбюргери", або "громадяни Рейху", які не визнавали німецьку державу після Другої Світової .

Ситуація особливо турбуюча, зважаючи скільки зусиль Німеччина доклала, щоб позбавитись нацизму. І все одно подібні скандали виникають регулярно. Тим часом, правий екстремізм майже безперешкодно проникав у суспільство, бо мало хто звертав на те увагу або не думав, що загроза аж настільки серйозна.

Ультраправі готувались до "Дня Х" (про це нижче – 24), коли соціальний порядок Німеччини впаде, а ультраправі "врятують націю". Влада вважає це підготовкою "домашнього тероризму".

Ми бачимо лише верхівку айсбергу, але це не лише KSK. Найбільша проблема, що такі осередки – повсюди, – переживає в інтерв'ю для NYT доктор Дірк Фрідрішик, політик з землі Мекленбург-Західна Померанія, де народився "Північний Хрест".

"День Х може здатися далекою фантазією. Але потім ти бачиш, як це переростає у серйозне планування", – підкреслив Фрідрішик.

Вперше спецслужби помітили їх у 2016 році "за наводкою", але розслідувати почали лише влітку 2017. Й реальне звинувачення висунуте лише лідеру Гроссу за нелегальне володіння зброєю. Що доводить, як складно довести хоч якусь незаконну дію щодо ультраправих. У силових структурах керівники підрозділів, де виявили таких, не несли відповідальності. Зброя та патрони щезали з баз без перевірки.

Гроссу вже призначили 21 місяць за гратами, але вирок відкладений. Він був настільки м'яким, що прокурори подали на оскарження. З 30-ти інших членів "Хреста" під розслідування потрапили лише юрист та один коп. І от їм вже закидають планування теракту.

По законам країни, їх не можна повністю називати, вони відомі лише як Хайк Й. та Ян Генрік Х. Ян жив у північному місті Росток та постійно влаштовував змагання зі стрільби на приз Мехмета Тургута – вуличного продавця, вбитого у 2004 році Національним Соціалістичним Підпіллям, ультраправими терористами.

Інший приклад у федеральній землі Гессен. Там керівник поліцїі пішов у відставку, бо використовував конфіденційний доступ до конфіденційної інформації, яку потім використовували неонацисти, погрожуючи смертю. У цьому ж регіоні вони напали на місцевого політика. Справа стала шоком для всієї Німеччини.

"Північний Хрест" та KSK: підготовка до дня Х

Німецька еліта – KSK / Фото Twitter

Історія почалася, як пише NYT, ще у 2015 році, коли кілька силовиків зібралися на стрільбищі у маленькому місті Гюстров, північно-східна Німеччина, колишня НДР (Німецька Демократична Республіка або Східна Німеччина до воз'єднання – 24).

Алекс Молль, декоратор та мисливець, згаданий вище Марко Гросс, Франк Тіль – інструктор зі стрільби для армії та поліції. Бачили, як хвилі біженців приходять до Німеччини з Сирії, Іраку та Афганістану. Вони боялися, що їх країні наступає кінець, а далі будуть лише теракти, протести та падіння їх системи соціального забезпечення.

Проводячи тренування для спецназу, Тіль дізнався про зашифрований чат, створений у KSK в 2015 році, де вже були 69 членів цього спецзагону або й половина, за іншими свідченнями.

Там обмінювалися взагалі-то конфіденційною інформацією про безпекову ситуацію в країні і як готуватися до можливої кризи. Чатами керував солдат Андре Шмітт, але всі знали його як Ганнібала. Він же автор платформи "Uniter", яка надавала тренування з ухилом в парамілітарі.

Підготовка до "кінця світу" Як було вказано вище, сам "Хрест" об'єднав попервах 30 людей з регіону. Вони почали збирати запаси на 100 днів: паливо, засоби гігієни, рації, їжу, медицину, амуніцію, патрони. Кожному члену видавалося по 600 євро на все це. Патронів назбиралося 55 тисяч. Загалом, німецькі військові спецпризначенці недорахувалися 48 тисяч патронів та 62 кг вибухівки останнім часом.

Місце для переживання "кінця світу" теж було обрано відповідно: колишня комуністична база відпочинку глибоко у лісі біля озера. Там можна було митися, будувати з дерева, полювати на оленів. Коли у 2016 році сталися кілька атак ісламістів, підготовка стала більш серйозною. База KSK у місті Кальв стала одним з місць збору. Вона розташована на півдні Німеччини у регіоні Шварцвальд.

Мальовничий Кальв – головна база спецназу Німеччини / Фото Вікіпедія

Не дивно, що перше зібрання лідерів "Хреста" відбулося у Нюрнберзі – місті, дуже рідному нацистам. Там все для них почалося, там їх і судили. "Хрест" провів у місті свої перші польові навчання: спускатися з пожежної вежі, будувати імпровізовану лікарню, встановлювати точки зібрань та інше.

"Сценарій був таким: має статися щось погане", – розповів Гросс журналістці NYT Катрін Беннольд. Він ще раз наголосив, що вбивати нікого не збирався.

Але інший член "Хреста", Горст Шельскі, розповів слідству у 2017 геть іншу історію: "людей мали захопити та вбити". Шельскі – колишній пілот німецьких ВПС. Шельскі розповів іншу важливу деталь: Ян Генрік зберігав у своєму гаражі список імен, адрес та фото локальних "політичних ворогів", всього їх було 17. Всіх їх вчасно попередили.

Дехто помагав біженцям перетворювати будинки на притулки. Частина інфи була здобута з компів поліції, як у Гессені, що був описаний вище. Обговорення списку відбувалось на зупинці для далекобійників в містечку Штернберг. Ян Генрік наполягав, що з людьми у списку "треба скоріше розібратися", бо вони, мовляв, становлять загрозу для держави.

Інше питання: як перевозити заручників через можливі блокпости (пам'ятаємо, що група готувалася до повного хаосу – 24). Уніформа, армійські машини? Шельскі, майор-резервіст, пішов з "Хреста" після цієї зустрічі. Але спецслужби вже слідкували і провели перші 9 рейдів по всій Німеччині. Це стало початком кінця "Північного Хреста".

Внутрішні вороги

У травні, коли Німеччина відходила від коронавірусної ізоляції, спецназ приїхав до заміського будинку одного зі своїх побратимів. Він підозрювався у зв'язках з неонацистами.

Розкопавши сад, поліція знайшла пластикову вибухівку, детонатор, запобіжник, автомат Калашникова, арбалет, глушник, два ножі і тисячі патронів. Більшість з цього було вкрадено у армії ФРН.

Правий екстремізм – найбільша загроза німецькій демократії сьогодні, – визнав Томас Гальденванг, президент Агенції внутрішньої розвідки Німеччини.

Окрім цього були знайдені: збірник пісень СС, 14 випусків журналу про Ваффен СС та іншу нацистську символіку. "У нього є план і він такий не один", – визнала Єва Хьогль, німецький парламентський коміссіонер по збройним силам. Розвідка та нацбезпека повертаються до проблеми зростання числа випадків правого екстремізму в силових структурах. Особливо серйозний сигнал – що вони є у KSK!

У силі, яка мала би бути найбільш елітною та найбільш відданою країні. Майор, згаданий вище, був одним з таких у спецпідрозділі.

"Коли у вас є сотні індивідуальних кейсів, здається, що у нас структурна проблема. Це дуже непокоїть", – зізнався NYT Константін фон Нотц, заступник голови комітету розвідки та нагляду у Бундестазі. Він вказав на слова терориста з Нової Зеландії Брендана Тарранта у його маніфесті: "Я би оцінив кількість солдат у арміях Європи, які розділяють націоналістичні погляди у сотні тисяч. Ще стільки ж силовиків".

600 солдат наразі під розслідуванням щодо екстремізму, повідомило головне німецьке відомство контррозвідки, 20 з них з KSK. Але чиновники вважають, що проблема ще більш масштабна, інші силові структури теж можуть мати подібну ситуацію. У тому числі сама контррозвідка.

Для прикладу: у травні один високопоставлений розвідник скинув інформацію про рейд у червні до KSK, де її передали як мінімум восьми солдатам. Їм сказали: "за вами можуть почати спостерігати". Це боротьба з внутрішним ворогом та людьми, які чудово навчені уникати спостереження. Міністриня оборони Німеччини теж визнала, що робота MAD (Militärischer Abschirmdienst – військова контррозвідка – 24) була незадовільною. Вона не виконала своєї місії з моніторингу та виявлення екстремізму.

Тепер голова спецназу Маркус Крайтмайр, який служив у Афгані, Боснії та Косово, між двох вогнів: лояльність до своїх бійців чи визнання, що вони ходять на вечірки, де вітаються нацистським салютом?

Елітний спецназ та ультраправі "Моя служба постраждала від цього більше за інших, це факт", – сказав він у розмові з NYT. Багато його солдатів зі Східної Німеччини, де домінує AfD. Ті, хто під підозрою у екстремізмі, теж звідти. Один генерал став від них кандидатом у мери, кілька колишніх солдатів – депутатами Бундестагу.

Один екссолдат каже, що уряд зрадив їх, відкривши кордони у 2015 і не контролюючи їх. Його нік – Ганнібал. Так, ми його згадували раніше. Хоча він пішов зі служби (після того, як гранти були знайдені у будинку батьків – 24), він зберігає та курує свою мережу. А будинок, у якому вони зустрічаються, належить багатій людині, яка йому симпатизує. Дехто з його оточення купував мішки для тіл.

Але Шмітт зізнався у злочинах, визнав що він був інформатором. Зараз він здобуває бізнес-освіту за кошти держави. "Uniter" опинилася під спостереженням.

Реформи або звільнення: що далі для елітних військ?

Перевірка така: чи не були чати у телеграмі та ця платформа основою для загальнонаціональної мережі, яка готувалась до дня Х. На свій захист, Шмітт сказав: "в Європі занадто багато Антіфа, ісламістів та банд. Вони – ворожі армії на нашій землі".

Він упевнений, що день падіння соціального порядку ще прийде, можливо, вже у вересні. "Багато невирішених питань та безробіття. Люди вийдуть на вулиці".

Але є й інший приклад: солдат з KSK написав лист на 12 сторінок до міністрині оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, розповідаючи про "токсичну культуру прийняття" та "культуру страху", які є у його загоні.

Один з інструкторів порівнював спецназ з Ваффен СС, писав солдат. Наприклад, він так погрожував військовим: "офіцери нової генерації будуть діяти, коли час вимагатиме цього. Хай живе свята Німеччина".

Тодішний командир трохи пожурив офіцера, але не далі. Крайтмайр не дав нормальної відповіді про цей кейс, але гнівно попередив, щоб радикальні праві пішли самі: "Якщо ви не зрозумієте, ми знайдемо вас та позбудемося вас!". Цікаво, що ще у 2003 році один з минулих очільників KSK, генерал Райнхард Гюнцель, став одним з ідеологів "правого крила". У своїй книзі "Секретні воїни" він порівнював підрозділ з нацистами, які вбивали євреїв.

Як не дивно, лист подіяв!

Крамп-Карренбауер розпустила бойову роту KSK, яка була "інфікована ультраправим екстремізмом". Інші три роти мають до кінця жовтня знову пройти набір, тренування, навчання та змінити керівництво. Або їх не допустять до міжнародних навчань чи місій. Нагляд за KSK буде посилено, а кількість років у одній роті – обмежено.

Чи зможе KSK викинути з лав ультраправих та очиститися, покаже час. Але зараз точно зрозуміло, що таких осередків по країні є чимало. І ще багато часу потрібно, щоб виявити та знешкодити їх усі.