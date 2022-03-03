На первом видео у оккупанта виден шеврон с надписью "они сдохнут, а нам в рай". Он кивает головой, но впоследствии он становится уже не таким счастливым.
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Что говорит оккупант
Уже на следующем видео россиянин лежит в больнице. Он говорит, что переосмыслил свое отношение к российскому президенту.
Путин х*йло. Я уверен в этом,
– говорит оккупант.
Солдат русской армии говорит о Путине: смотрите видео
"Элитные солдаты"
Солдаты элитной танковой дивизии России сдались в плен украинцам. Всего их 22 человека. Они стояли грязные и жадно ели. Один из оккупантов сказал, что Россия их предала.
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