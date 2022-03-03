На шлеме оккупанта остались последние 3 буквы "нов". Эту информацию советник министра внутренних дел Антон Геращенко получил от полиции Киевщины.

К теме В ООС показали мощное видео, как украинская артиллерия бьет по врагам

Может, "Иванов" или "Петров" был когда-то у мамы. Теперь стал удобрением для Бородянского чернозема. Возможно, именно эта тварь и бросала бомбы на Бородянку, Ирпень и Макаров. Теперь ему гореть в аду,

– подчеркнул Геращенко.

Все, что осталось от оккупанта – уничтоженный ботинок и обломки шлема.

На Киевщине нашли обломки российского самолета: видео

От сбитого пилота остался только ботинок / Фото Антона Геращенко

На Киевщине нашли сбитый вражеский самолет / Фото Антона Геращенко

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!