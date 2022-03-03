На шоломі окупанта залишилися останні 3 літери "нов". Цю інформацію радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко отримав від поліції Київщини.
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Може, "Іванов" або "Петров" був колись у мами. Тепер став добривом для Бородянського чорнозему. Можливо, саме ця тварюка і кидала бомби на Бородянку, Ірпінь та Макаров. Тепер йому горіти в пеклі,
– наголосив Геращенко.
Все, що залишилося від окупанта, це знищений черевик та уламки шолома.
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Від збитого пілота лишився лише черевик / Фото Антона Геращенка
На Київщині знайшли збитий ворожий літак / Фото Антона Геращенка
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