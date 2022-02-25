Черкасская область может выдохнуть спокойно – воздушная опасность временно прошла. Но предупреждения все еще касаются Умани – там есть угроза нападения российских оккупантов.
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Жители Черкасщины могут выйти из укрытий. Находящиеся в Умани должны оставаться в укрытиях.
Полный текст сообщения:
ОФИЦИАЛЬНО
Дана команда: ОТБОЙ воздушной тревоги по всей Черкасской области, кроме УМАНИ!
Выходим из укрытий!
Но НЕ РАССЛАБЛЯЕМСЯ!
НЕ ПАНИКУЕМ!
И дальше будем НАГОТОВЫЕ!
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