Черкасская область может выдохнуть спокойно – воздушная опасность временно прошла. Но предупреждения все еще касаются Умани – там есть угроза нападения российских оккупантов.

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Жители Черкасщины могут выйти из укрытий. Находящиеся в Умани должны оставаться в укрытиях.

Полный текст сообщения:

ОФИЦИАЛЬНО

Дана команда: ОТБОЙ воздушной тревоги по всей Черкасской области, кроме УМАНИ!

Выходим из укрытий!

Но НЕ РАССЛАБЛЯЕМСЯ!

НЕ ПАНИКУЕМ!

И дальше будем НАГОТОВЫЕ!

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