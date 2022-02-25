Черкаська область може видихнути спокійно – повітряна небезпека тимчасово минула. Та попередження все ще стосуються Умані – там є загроза нападу російських окупантів.

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Мешканці Черкащини можуть вийти з укриттів. Ті, хто перебувають в Умані, повинні залишатися у сховках.

Повний текст повідомлення:

ОФІЦІЙНО

Дана команда: ВІДБІЙ повітряної тривоги по всій Черкаській області, КРІМ УМАНІ!

Виходимо з укриттів!

Але НЕ РОЗСЛАБЛЯЄМОСЬ!

НЕ ПАНІКУЄМО!

І далі будьмо НАПОГОТОВІ!

Слідкуйте за повідомленнями.