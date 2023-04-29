Об этом 24 Каналу заявил заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко. По его мнению, была введена координата.
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"Они поставили координату, так она в эту координату и попала. Возможно, на пути движения этой ракеты они не учли траекторию, и могла оказаться эта многоэтажка", – считает бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины.
Что известно о ракете, попавшей в многоэтажку в Умани: смотрите видео
Стрельба по координатам
Рыженко рассказал, что такая ракета, как Х-101 или "Калибр", предназначена для стрельбы по целям на суше. Практически все стреляющие по ней ракеты делают это по координатам.
То есть в головку ракеты вводится координата цели и она с достаточно высокой точностью именно в эту точку координаты и попадает. Она не смотрит, что там – дом или еще какая-нибудь гидроэлектрическая станция. Она стреляет в точку,
– подчеркнул военный эксперт.
Что известно о теракте в Умани
- Утром 28 апреля оккупанты устроили массированную ракетную атаку по Украине. Одна из ракет попала в многоэтажку в Умани Черкасской области.
- В результате попадания почти полностью уничтожен подъезд дома. Из 46 квартир было разрушено 27.
- Известно о 23 жертвах, среди них 4 ребенка. Пострадали также 18 человек. Из-под завалов спасли 17 человек.
- На удар отреагировал президент Украины. Он заявил, что мишенью российских террористов снова стали мирные люди и объекты.