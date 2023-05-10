При этом жизнь оборвало не только прямое попадание, но и обрушение вследствие него целого подъезда. Как вспомнила жительница Ванда Макаренко, он забрал жизни всей семьи.

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Обвал забрал жизни целой семьи

Женщина рассказала, что в тот трагический для Украины день ее с мужем разбудил взрыв. Через мгновение после него погас свет, а вместо этого возник пожар. Также за дверью квартиры было слышно, как в соседнем жилье кричали дети.

Супруги хотели спасти своих соседей, однако одна из плит упала и перегородила дверь, из-за чего ее невозможно было открыть. Более того, в результате обвала образовалась пропасть, которая впоследствии расширилась и унесла не одну жизнь.

Я слышала, что они открыли свои двери, но за ними не было пола, им было некуда выходить. Дверь захлопнулась. Дети кричали еще несколько минут, затем наиболее пострадавшая часть дома моментально обрушилась и дети смолкли. С ними в квартире находились еще четыре человека – целая семья. Все они погибли,

– рассказала Ванда Макаренко.

Также женщина поделилась, что несколько лет назад в эту многоэтажку переехала семья из Луганщины, которая бежала от войны. К сожалению, кровавые руки России ее догнали, в результате ракетного удара она отняла жизнь двух детей.

Помогли супругам выбраться из ловушки, наполненной дымом от пожара, спасатели. Женщину с мужчиной они эвакуировали через балкон.

"Внизу уже работали врачи и психологи. Спасатели очень осторожно разбирали завалы. Все, что находили, отдавали людям. Дыма было так много, что мы стояли снизу и не могли здесь дышать", – рассказала Ванда Макаренко.

Квартира располагалась на девятом этаже

Отметим, что о подобной ситуации ранее рассказал Дмитрий Васильевич, тоже обитатель многоэтажки и, вероятно, муж Ванды Макаренко. Его с женой квартира размещалась на последнем, девятом этаже.

По его словам, первое время часть верхних этажей еще держалась, и в первые минуты после взрыва он слышал, как рыдала маленькая дочь соседей. Мужчина бросился спасать ребенка, однако открыть дверь так и не смог.

У нас напротив квартира, где жили двое детей, бабушка и мама. Не знаем по поводу бабушки и мальчика, а девочка с мамой погибли. Они очень кричали, мы вообще не знали, что делается с ними. Я рвался их спасать, но не мог открыть дверь. А потом, когда все обрушилось, бедное затихло,

– рассказал Дмитрий Васильевич.

Его жена Ванда Ивановна со временем поделилась, что желает Путину долгих лет жизни. Лет жизни, полных максимальных мучений за его кровожадность