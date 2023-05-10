При цьому життя обірвало не лише пряме влучання, а й обвал внаслідок нього цілого під'їзду. Як згадала мешканка Ванда Макаренко, він забрав життя цілої родини.

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Обвал забрав життя цілої сім'ї

Жінка розповіла, що у той трагічний для України день її з чоловіком розбудив вибух. За миті після нього згасло світло, а натомість виникла пожежа. Також за дверима квартири було чути, як у сусідньому помешканні кричали діти.

Подружжя хотіло врятувати своїх сусідів, однак одна з плит впала та перегородила двері, через що їх було неможливо відкрити. Ба більше, внаслідок обвалу утворилося провалля, яке згодом розширилося та забрало не одне життя.

Я чула, що вони відчинили свої двері, але за ними не було підлоги, їм не було куди виходити. Двері зачинилися. Діти кричали ще кілька хвилин, потім найбільш постраждала частина будинку моментально обвалилася і дітки замовкли. З ними у квартирі перебували ще четверо людей – ціла сім’я. Усі вони загинули,

– розповіла Ванда Макаренко.

Також жінка поділилася, що кілька років тому у цю багатоповерхівку переїхала сім’я з Луганщини, яка втікала від війни. На жаль, криваві руки Росії її наздогнали, внаслідок ракетного удару вона відібрала життя двох дітей.

Допомогли подружжю вибратися з пастки, наповненої димом від пожежі, рятувальники. Жінку з чоловіком вони евакуювали через балкон.

"Внизу вже працювали лікарі та психологи. Рятувальники надзвичайно обережно розбирали завали. Усе, що знаходили, віддавали людям. Диму було так багато, що ми стояли знизу і не могли тут дихати", – розповіла Ванда Макаренко.

Квартира розташовувалася на дев'ятому поверсі

Зазначимо, що про подібну ситуацію раніше розповів Дмитро Васильович, теж мешканець багатоповерхівки і, ймовірно, чоловік Ванди Макаренко. Його з дружиною квартира розташовувалася на останньому, девʼятому поверсі.

За його словами, перший час частина верхніх поверхів ще трималася, і в перші хвилини після вибуху він чув, як ридала маленька донька сусідів. Чоловік кинувся рятувати дитину, однак відчинити двері так і не зміг.

У нас навпроти квартира, де жили двоє діток, бабуся і мама. Не знаємо щодо бабусі та хлопчика, а дівчинка з мамою загинули. Вони дуже кричали, ми не знали взагалі, що робиться з ними. Я рвався їх рятувати, але не міг відчинити двері. А потім, коли все обвалилося, бідне затихло,

– розповів Дмитро Васильович.

Його дружина Ванда Іванівна згодом поділилася, що бажає Путіну довгих років життя. Років життя, сповнених максимальних мук за його кровожерливість