Инцидент произошел 7 сентября в четырехэтажном здании на улице Глибко. Полиция выясняет, что стало причиной возгорания.

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Прибыв на место происшествия, полицейские обеспечили эвакуацию жителей общежития и вывели из помещения почти 30 несовершеннолетних. Сведения по данному факту уже внесли в Единый учет. Правоохранители продолжают обеспечивать охрану здания.

Что известно о пострадавших

4 студентов отравились угарным газом. Сейчас они находятся под наблюдением медиков в Уманской центральной больнице.

Сейчас они находятся под наблюдением медиков в Уманской центральной больнице. Еще 2 несовершеннолетних травмировались стеклом. Когда произошло возгорание на первом этаже, они пытались выбраться на улицу через окно.



Пожар в общежитии в Умани / Фото Нацполиции

Спасатели быстро ликвидировали пожар / Фото Нацполиции

Известно, что огонь охватил площадь 30 квадратных метров. К ликвидации пожара в ГСЧС привлекли 7 единиц техники и 20 спасателей. Они эвакуировали студентов с помощью автолестниц.

Пожар в общежитии в Полтаве