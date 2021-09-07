Инцидент произошел 7 сентября в четырехэтажном здании на улице Глибко. Полиция выясняет, что стало причиной возгорания.
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Прибыв на место происшествия, полицейские обеспечили эвакуацию жителей общежития и вывели из помещения почти 30 несовершеннолетних. Сведения по данному факту уже внесли в Единый учет. Правоохранители продолжают обеспечивать охрану здания.
Что известно о пострадавших
- 4 студентов отравились угарным газом. Сейчас они находятся под наблюдением медиков в Уманской центральной больнице.
- Еще 2 несовершеннолетних травмировались стеклом. Когда произошло возгорание на первом этаже, они пытались выбраться на улицу через окно.
Пожар в общежитии в Умани / Фото Нацполиции
Спасатели быстро ликвидировали пожар / Фото Нацполиции
Известно, что огонь охватил площадь 30 квадратных метров. К ликвидации пожара в ГСЧС привлекли 7 единиц техники и 20 спасателей. Они эвакуировали студентов с помощью автолестниц.
Пожар в общежитии в Полтаве
- В конце августа пожар вспыхнул в общежитии Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка". Вероятно, загорелся компьютер.
- Пожарных вызвали в 10:40 утра. Им понадобилось всего 12 минут, чтобы локализовали возгорание в здании.
- Всех студентов и жителей общежития эвакуировали. О пострадавших в полиции и ГСЧС не сообщали.