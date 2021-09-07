Інцидент трапився 7 вересня у чотирьохповерховій будівлі на вулиці Глібка. Поліція з'ясовує, що стало причиною загорання.

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Прибувши на місце події, поліцейські забезпечили евакуацію мешканців гуртожитку та вивели з приміщення майже 30 неповнолітніх. Відомості за даним фактом вже внесли до Єдиного обліку. Правоохоронці продовжують забезпечувати охорону будівлі.

Що відомо про постраждалих

4 студентів отруїлися чадним газом. Зараз вони перебувають під наглядом медиків в Уманській центральній лікарні.

Зараз вони перебувають під наглядом медиків в Уманській центральній лікарні. Ще 2 неповнолітніх травмувалися склом. Коли сталося займання на першому поверсі, вони намагалися вибратися на вулицю через вікно.



Пожежа в гуртожитку в Умані / Фото Нацполіції



Рятувальники швидко ліквідували пожежу / Фото Нацполіції

Відомо, що вогонь охопив площу 30 квадратних метрів. До ліквідації пожежі у ДСНС залучили 7 одиниць техніки та 20 рятувальників. Вони евакуйовували студентів за допомогою автодрабин.

Пожежа у гуртожитку в Полтаві