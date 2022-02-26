Российские войска целую ночь атаковали украинские города. Особенно активно они действовали в Киеве, но не смогли захватить ни один объект. ВСУ и территориальная оборона удачно отбили наступление оккупантов, активные боевые действия в столице продолжаются.

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Воздушная тревога в Умани

В Умани объявлена воздушная тревога. Всем жильцам нужно пройти в укрытие или оставаться в безопасном месте.

Ранее воздушную тревогу объявили в Харькове, сирены раздаются на территории Львовской и Волынской областей.