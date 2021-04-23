В Умани, что на Черкасчине, подростки бросали в хасидов камнями с многоэтажки. В течение нескольких дней они приезжали в район, где живут паломники.

Подробности сообщил представитель хасидской общины Хайм Хазин. По его словам, подросткам было примерно 14 лет. Они приехали на велосипедах с другой части города.

Читайте также Израильский конфликт в Умани: мужчина несколько раз прострелил ногу другому паломнику

Дети поднялись на 9 этаж и бросали большие камни в прохожих хасидов. Все это происходило в доме на улице Мономаха, 6. Детей удалось поймать "на горячем".

Обратите внимание! Именно в этом доме открывают международную полицейскую станцию. Там будут работать несколько израильских правоохранителей.

Нескольких детей удалось задержать

Хазин рассказал "Общественному", что это не первый случай, когда ему жалуются на несовершеннолетних нарушителей. Он прибежал к месту инцидента – удалось задержать 2 детей, еще 2 скрылись.

Мужчина обратился в полицию. Они приехали, но только после второго звонка. Полицейские связались с родителями подростков и пообещали разобраться в ситуации.

"Мы волнуемся, что это будет продолжаться. Вообще чудо, что никто не травмировался. Там были блоки, которые легко могли бы убить человека", – подчеркнул представитель хасидов.

Дети бросали камни с многоэтажки: смотрите видео

Что говорят в полиции

В Уманском районном управлении полиции отметили, что зарегистрировали обращение в Единый учет заявлений и сообщений об административных и уголовных правонарушениях.

Обратите внимание! Правоохранители уже установили личности юных правонарушителей, пока с ними работают ювенальные работники.

Правоохранители проводят проверку и решают вопрос о привлечении родителей к ответственности. Говорится о статье о невыполнении ими обязанностей по воспитанию детей.