В Умани подростки с 9 этажа бросали в хасидов камни и кирпичи: видео
В Умани, что на Черкасчине, подростки бросали в хасидов камнями с многоэтажки. В течение нескольких дней они приезжали в район, где живут паломники.
Источник:Объединенная еврейская община Украины
Подробности сообщил представитель хасидской общины Хайм Хазин. По его словам, подросткам было примерно 14 лет. Они приехали на велосипедах с другой части города.
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Дети поднялись на 9 этаж и бросали большие камни в прохожих хасидов. Все это происходило в доме на улице Мономаха, 6. Детей удалось поймать "на горячем".
Нескольких детей удалось задержать
Хазин рассказал "Общественному", что это не первый случай, когда ему жалуются на несовершеннолетних нарушителей. Он прибежал к месту инцидента – удалось задержать 2 детей, еще 2 скрылись.
Мужчина обратился в полицию. Они приехали, но только после второго звонка. Полицейские связались с родителями подростков и пообещали разобраться в ситуации.
"Мы волнуемся, что это будет продолжаться. Вообще чудо, что никто не травмировался. Там были блоки, которые легко могли бы убить человека", – подчеркнул представитель хасидов.
Дети бросали камни с многоэтажки: смотрите видео
Что говорят в полиции
В Уманском районном управлении полиции отметили, что зарегистрировали обращение в Единый учет заявлений и сообщений об административных и уголовных правонарушениях.
Правоохранители проводят проверку и решают вопрос о привлечении родителей к ответственности. Говорится о статье о невыполнении ими обязанностей по воспитанию детей.
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