В Умані, що на Черкащині, підлітки кидали у хасидів камінням з багатоповерхівки. Впродовж кількох днів вони приїжджали до району, де живуть паломники.

Подробиці повідомив представник хасидської громади Хайм Хазін. За його словами, підліткам було приблизно 14 років. Вони приїхали на велосипедах з іншої частини міста.

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Діти піднялися на 9 поверх й кидали великі камені у перехожих хасидів. Все це відбувалося у будинку на вулиці Мономаха, 6. Дітей вдалося зловити "на гарячому".

Зверніть увагу! Саме в цьому будинку відкривають міжнародну поліцейську станцію. Там працюватимуть кілька ізраїльських правоохоронців.

Кількох дітей вдалося затримати

Хазін розповів "Суспільному", що це не перший випадок, коли йому скаржаться на неповнолітніх порушників. Він прибіг до місця інциденту – вдалося затримати 2 дітей, ще 2 втекли.

Чоловік звернувся до правоохоронців Вони приїхали, проте лише після другого дзвінка. Поліцейські зв'язалися з батьками підлітків та пообіцяли розібратися у ситуації.

"Ми хвилюємося, що це буде продовжуватись. Взагалі диво те, що ніхто не травмувався. Там були блоки, які легко могли б вбити людину", – наголосив представник хасидів.

Діти кидали каміння з багатоповерхівки: дивіться відео

Що кажуть у поліції

В Уманському районному управлінні поліції зауважили, що зареєстрували звернення до Єдиного обліку заяв та повідомлень про адміністративні та кримінальні правопорушення.

Зверніть увагу! Правоохоронці вже встановили особи юних правопорушників, наразі ними працюють ювенальні працівники.

Правоохоронці проводять перевірку та вирішують питання притягнення батьків до відповідальності. Мовиться про статтю щодо невиконання ними обов'язків щодо виховання дітей.