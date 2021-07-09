По данным правоохранителей, хозяин самоката отказался заявлять на женщину в полицию. Однако правоохранители составили на нее протокол из-за хулиганских действий.

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Детали инцидента

В Умани 7 июля правоохранители отдела реагирования патрульной полиции получили вызов на улицу Киевскую.

Посетители одного из местных кафе рассказали, что у них произошел конфликт с женщиной, которая приставала к прохожим.

Она нецензурно ругалась и, очевидно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, женщина пыталась забрать самокат, который оставили без присмотра.

Прибывшие на вызов полицейские пытались уладить конфликт и вернуть транспортное средство его законному владельцу.

В то же время женщина пыталась спровоцировать драку.

Чтобы не подвергать себя опасности, правоохранители доставили 32-летнюю нарушительницу в Уманское районное управление полиции.

В Умани женщина устроила драку с полицейскими из-за электросамоката: смотрите видео

Обратите внимание! В Киеве девушка, которая каталась на самокате Bolt, была вынуждена спрыгнуть с транспортного средства, чтобы не попасть под машину.