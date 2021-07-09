За даними правоохоронців, господар самокату відмовився заявляти на жінку в поліцію. Однак правоохоронці склали на неї протокол через хуліганські дії.
Зауважте У США поліція затримала викрадачку, коли та зупинилася замовити їжу McDonald's
Деталі інциденту
- В Умані 8 липня правоохоронці відділу реагування патрульної поліції отримали виклик на вулицю Київську.
- Відвідувачі одного з місцевих кафе розповіли, що у них стався конфлікт з жінкою, яка чіплялася до перехожих.
- Вона нецензурно лаялася і, вочевидь, перебувала у стані алкогольного сп'яніння.
- Окрім того, жінка намагалася забрати самокат, який залишили без нагляду.
- Поліцейські, які прибули на виклик, намагалися залагодити конфлікт та повернути транспортний засіб його законному власнику.
- Водночас жінка намагалася спровокувати бійку.
- Щоб не наражати себе на небезпеку, правоохоронці доставили 32-річну порушницю до Уманського районного управління поліції.