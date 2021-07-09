За даними правоохоронців, господар самокату відмовився заявляти на жінку в поліцію. Однак правоохоронці склали на неї протокол через хуліганські дії.

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Деталі інциденту

  • В Умані 8 липня правоохоронці відділу реагування патрульної поліції отримали виклик на вулицю Київську.
  • Відвідувачі одного з місцевих кафе розповіли, що у них стався конфлікт з жінкою, яка чіплялася до перехожих.
  • Вона нецензурно лаялася і, вочевидь, перебувала у стані алкогольного сп'яніння.
  • Окрім того, жінка намагалася забрати самокат, який залишили без нагляду.
  • Поліцейські, які прибули на виклик, намагалися залагодити конфлікт та повернути транспортний засіб його законному власнику.
  • Водночас жінка намагалася спровокувати бійку.
  • Щоб не наражати себе на небезпеку, правоохоронці доставили 32-річну порушницю до Уманського районного управління поліції.