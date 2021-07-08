Саме там поліціцейські й затримали порушницю. Хоч жінка й намагалась знову втекти.

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Жінка викрала авто й тікала від поліції

У штаті Массачусетс чоловік звернувся до поліції через те, що його вантажівку викрала незнайома жінка. У власника був встановлений GPS, тому він міг відслідковувати пересування авто.

Поліція вирушила шукати порушницю. Дорогою вони з'ясували, що 38-річна Джоана Гарделл вже протаранила чужу автівку під час кермування. Далі поліція знайшла порушницю у викраденому авто за кілька кварталів. Проте вони знову почала тікати.

Порушницю затримали біля McDonald's

Поліція знову взялась наздоганяти автомобіль. Джоана Гарделл проїхала на червоне світло, а поліцейські не порушували правил. Тож вона відірвалась від них.

Врешті вони знайшли жінку з викраденим авто біля McDonald's, коли та хотіла замовити їжу. Вона знову хотіла втекти, але й цього разу протаранила чуже авто. Поліцейські затримали викрадачку. При цьому вона намагалась відбиватись від поліції.

Поліцейські висунуть жінці багато звинувачень за порушення. Її судитимуть. Наразі ще триває слідство.

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