Уменьшение лимита на почтовые отправления нарушает права украинцев

Уменьшение лимита на почтовые отправления из-за границы нарушает права украинцев, уверяют участники рынка.

Если предложение Минфина об ограничении безналогового ввоза посылок со 150 до 100 евро, а со временем и до 22 примут, то товары из интернет-магазинов могут подорожать вдвое. Снижением лимита Минфин якобы хочет побороть коррупцию и пополнить бюджет на 6 миллиардов гривен. Однако предлагают облагать налогами почему-то только физических лиц.

"Так что же мы делаем? Мы говорим, что мы хотим бороться с соответствующей коррупцией, чтобы люди не злоупотребляли тем. А делаем все наоборот. Для физических лиц – уменьшаем барьер. Для юридических лиц – ФЛП – оставляем барьер. Вы же сами понимаете, к чему это приводит", – сказал президент Meest Group Ростислав Кисиль.

Снижением безналогового лимита правительству вряд ли удастся пополнить бюджет, ведь количество отправлений существенно сократится. Не снизит это и уровень контрабанды.

"То есть как контрабандисты ввозили другими каналами, так и, наверное, будут ввозить. Это их только подтолкнет", – отметил основатель "Укр-Китай Логистика" Вячеслав Лысенко.

Новый налог – это ограбление людей, считают специалисты.

"Деньги, которые получили на руки физические лица, уже налогами обложены. И то, что сейчас делает Министерство финансов, оно просто занимается грабежом, совершенно откровенным", – пояснил глава комитета по электронной коммерции Интернет Ассоциации Украины Александр Ольшанский.

Терпят убытки и логистические компании. Ведь поступления в бюджет от почтовых операторов и экспресс-перевозчиков снизятся, а государство вынуждено будет тратить дополнительные средства на администрирование процесса ввоза посылок. Поэтому предложение Минфина вместо прибылей наоборот нанесет значительный ущерб бюджету, предупреждают участники рынка.