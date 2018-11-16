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      Зменшення ліміту на поштові відправлення порушують права українців

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      Зменшення ліміту на поштові відправлення з-за кордону порушують права українців, запевняють учасники ринку.

      Якщо пропозиція Мінфіну щодо обмеження безподаткового ввезення посилок зі 150 до 100 євро, а з часом і до 22 ухвалять, то товари з інтернет-магазинів можуть подорожчати вдвічі. Зниженням ліміту Мінфін начебто хоче подолати корупцію та поповнити бюджет на 6 мільярдів гривень. Однак податками пропонують обкладати чомусь лише фізичних осіб.

      "То що ж ми робимо? Ми кажемо, що ми хочемо боротися з відповідною корупцією, щоб люди не зловживали тим. А робимо все навпаки. Для фізичних осіб – зменшуємо бар'єр. Для юридичних осіб – ФОПів – залишаємо бар'єр. Ви ж самі розумієте, до чого це призводить", – сказав президент Meest Group Ростислава Кісіль.

      Зниженням безподаткового ліміту уряду навряд чи вдасться поповнити бюджет, адже кількість відправлень суттєво скоротиться. Не знизить це і рівень контрабанди.

      "Тобто контрабандисти як ввозили іншими каналами, так і, напевно, будуть ввозити. Це їх тільки підштовхне", – зазначив засновник "Укр-Китай Логістика" В'ячеслав Лисенко.

      Новий податок – це пограбування людей, вважають фахівці.

      "Гроші, які отримали на руки фізичні особи, вже податками обкладені. І те, що зараз робить Міністерство фінансів, воно просто займається грабунком, абсолютно відвертим", – пояснив голова комітету з електронної комерції Інтернет Асоціації України Олександр Ольшанський.

      Зазнають збитків і логістичні компанії. Адже надходження до бюджету від поштових операторів та експрес-перевізників знизяться, а держава змушена буде витрачати додаткові кошти на адміністрування процесу ввезення посилок. Тож пропозиція Мінфіну замість прибутків навпаки завдасть значних збитків бюджету, попереджають учасники ринку.

      Теги: Новини України Податки Міністерство фінансів України
      Джерело: 24 Канал
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