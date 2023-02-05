Как известно, бывший глава Пакистана умер после продолжительной болезни в больнице в Дубае. Там он проживал последние годы в изгнании.

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Что известно о правлении Мушаррафа

Первез Мушарраф, четырехзвездный генерал, правил Пакистаном почти десять лет после захвата власти в результате бескровного государственного переворота в 1999 году. Он занимал пост президента страны в 2001 – 2008 годах.

В 2013 году по инициативе правительства Пакистана в отношении Мушаррафа возбудили уголовное дело. Его обвинили в государственной измене за введение чрезвычайного положения и прекращение действия конституции в стране в 2007 году. Это произошло после того, как Верховный суд принял решение рассмотреть вопрос о легитимности переизбрания Мушаррафа на новый срок.

В конце 2019 года Мушаррафа заочно приговорили к смертной казни, однако через месяц приговор был отменен.

С 2016 года Мушарраф, проживавший в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах, лечился от амилоидоза – редкого заболевания, связанного с нарушением обмена белков в организме.

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