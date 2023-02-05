Как известно, бывший глава Пакистана умер после продолжительной болезни в больнице в Дубае. Там он проживал последние годы в изгнании.
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Что известно о правлении Мушаррафа
Первез Мушарраф, четырехзвездный генерал, правил Пакистаном почти десять лет после захвата власти в результате бескровного государственного переворота в 1999 году. Он занимал пост президента страны в 2001 – 2008 годах.
В 2013 году по инициативе правительства Пакистана в отношении Мушаррафа возбудили уголовное дело. Его обвинили в государственной измене за введение чрезвычайного положения и прекращение действия конституции в стране в 2007 году. Это произошло после того, как Верховный суд принял решение рассмотреть вопрос о легитимности переизбрания Мушаррафа на новый срок.
В конце 2019 года Мушаррафа заочно приговорили к смертной казни, однако через месяц приговор был отменен.
С 2016 года Мушарраф, проживавший в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах, лечился от амилоидоза – редкого заболевания, связанного с нарушением обмена белков в организме.
В Пакистане подорвался террорист-смертник: что известно
- 30 января в Пакистане в мечети подорвался террорист-смертник. Он пришел в мечеть, когда люди собрались на молитву. Известно о погибших и раненых людях.
- Местный чиновник Азам Хан констатировал, что 95 человек были убиты и 221 ранены из-за этого теракта. Известно, что террорист-смертник взорвал свой жилет, когда многие верующие, в том числе правоохранители, пришли в мечеть на молитву. Кроме того, заметим, что взрыв повредил помещение мечети.
- По словам начальника полиции Пешавара Икбала Хана, мечеть была расположена на территории комплекса, включающего в себя штаб-квартиру провинциальной полиции и отдел борьбы с терроризмом.