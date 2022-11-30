О смерти бывшего главы Китая сообщила Коммунистическая партия. В заявлении говорится, что Цзян Цзэминь умер в Шанхае от лейкемии, а также полиорганной недостаточности.

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Умер в непростые для Китая времена

Сейчас в Китае действуют жесткие карантинные меры, связанные с коронавирусной инфекцией. Поэтому смерть Цзян Цзэминя и мемориальные мероприятия, которыми она будет сопровождаться, состоятся в непростые для страны времена.

Ведь весь мир сейчас наблюдает за тем, как управляющая партия сталкивается с волной широкомасштабных протестов. Все они касаются контроля над пандемией. Кроме того, в стране наблюдается общенациональный всплеск политической оппозиции. Таких масштабов, каких еще не было со времен движения Тяньаньмэнь.

Цзян Цзэминь руководил Китаем, когда он начал преуспевать

Заметим, что он руководил страной на протяжении десятилетия: с 1993 по 2003 годы. И в памяти многих политиков он был говорлив, что качественно выделяло его на фоне жестких, неулыбающихся китайских лидеров.

Говорят, он был тем коммунистом, который цитировал Линкольна. Также рассказывал о своей любви к голливудским лентам и слушал такие песни, как "Love Me Tender" Элвиса Пресли.

Сам период, когда страной управлял Цзян Цзэминь, считается десятилетием стремительного экономического роста.

Интересно, что бывшего президента в последние годы жизни высмеивали. Его считали чудаком, а сам он получил прозвище "лягушка". В то же время не стоит забывать, что за 13 лет в должности генерального секретаря Коммунистической партии он добился немалых успехов. Он вырос из чудака у хитрого политика, которому удалось победить ряд своих конкурентов.