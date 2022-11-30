Об этом 24 каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Он напомнил, что протесты в Китае вспыхнули из-за продолжительных локдаунов.

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Си Цзиньпин превратил Китай в огромный концлагерь

В стране нарастает все большее недовольство так называемой Zero-Covid policy – политикой, которую ввел Си Цзиньпин, чтобы якобы остановить распространение коронавируса.

Китайцы в течение 3 лет не выходили из локдаунов. Вся эта политика направлена на то, чтобы создать на территории Китая огромный концлагерь, где люди месяцами находятся в своих квартирах.

– подчеркнул Харитонов.

По его словам, люди, постоянно находящиеся в принудительной изоляции, не имеют доступа к еде и средствам гигиены. Когда китайцы пытаются выйти в магазин, их беспощадно бьют "медицинские полицейские" – люди в защитных костюмах без опознавательных знаков.

Что спровоцировало массовые протесты в Китае

Как рассказал активист, в результате жестких карантинных ограничений возникают катастрофы. Например, когда в домах начинается пожар, спасатели не могут добраться до места происшествия, чтобы потушить огонь.

Так случилось в Восточном Туркестане. В столице региона – городе Урумчи – 24 ноября вспыхнул пожар в многоквартирном доме. В результате трагедии погибли 10 человек.

Артур Харитонов Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" На самом деле Пекин использует коронавирус в качестве повода для геноцида против уйгуров и репрессий в Тибете. Однако многие в Китае не знают правды о том, что происходит в Восточном Туркестане. А вот информацию о пожаре китайская пропаганда пропустила внутри страны. Эта трагедия вызвала негодование людей.

Как отметил Харитонов, китайцы пришли к выводу, что гибель людей стала следствием карантинных ограничений. Именно это послужило толчком к массовым протестам.

Власти КНР скрывают реальные последствия пандемии Covid-19

По словам президента общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", в Китае все больше растет недовольство политикой, якобы направленной на борьбу с Covid-19.

Эта политика совершенно неэффективна. Она привела к массовым смертям. Цифры потерь, особенно в первый год распространения коронавируса, огромны,

– сказал Харитонов.

Он добавил, что особенно критической была ситуация в Ухане, где тела людей ежедневно сжигали в крематориях. Тогда в Китае нашлись храбрецы, решившиеся вести расследование. Однако все, кто пытался рассказать правду, пропали без вести.

Китайцы недовольны политикой борьбы против Covid-19

Еще осенью 2020 года Пекин помпезно праздновал якобы победу над Covid-19. Сейчас у китайцев возникает все больше вопросов к власти и ситуации с коронавирусом.

Китайцы знают, что в мире локдаун закончился, что мир начинает приходить в себя после пандемии. А в Китае все только ухудшается. Жители страны уже подвергают сомнению даже китайскую медицину,

– отметил эксперт.

Харитонов объяснил, что власти Китая ввели обязательную вакцинацию против Covid-19. При этом в стране можно сделать прививку только китайскими вакцинами. У китайцев возникает все больше вопросов относительно того, почему вирус продолжает распространяться, а эффекта от вакцинации нет.

Угрожают ли протесты властям Си Цзиньпина

Как отметил Харитонов, пока до конца непонятно, чего действительно хотят достичь протестующие в Китае. Часть из них даже призывает свергнуть режим президента Китая Си Цзиньпина. Однако, по мнению эксперта, это лишь единичные заявления отдельных смелых активистов.

"Пока о политических протестах речь не идет. Митинги проходят в рамках большого социального потрясения для Китая", – сказал активист.

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Он отметил, что китайцы часто выходят на протесты, однако эта информация не выходит на международный уровень. Впрочем, жители страны протестуют не против политических моментов, а выражают недовольство социальными проблемами: малыми выплатами или вопросами детей.

Вопрос в том, чего хочет львиная доля людей, вышедших на улицы в Китае: либо они просто выступают с просьбой снять карантинные ограничения, либо действительно готовы к решительным действиям. По моему мнению, те люди, которые выходят с тезисами о свержении Си Цзиньпина, – это единичные случаи,

– отметил Харитонов.

Он добавил, что информация о таких призывах в Китае скрывается. По мнению президента общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", протесты в Китае станут поводом для жестких репрессий со стороны властей.

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