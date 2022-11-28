Демонстрации и пикеты прошли во многих городах, в частности, в столице страны Пекине, а также в крупнейшем городе страны и финансовом центре Шанхае.

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Это необычно для Китая – власть призывают уйти

Протесты, происходящие во многих городах и объединенные вокруг одной проблемы, нетипичны для Китая и проходят лишь через несколько недель после того, как президента Си Цзиньпина утвердили на третий срок. Некоторые протестующие в Шанхае выкрикивали лозунги, призывающие его уйти. 17 ноября полицейские задержали там несколько протестующих.

Последние протесты были зарегистрированы как минимум в восьми городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Чэнду, Ухань, Нанкин и Ланьчжоу. По словам корреспондента "Аль-Джазиры" Патрика Фока, студенты Университета Гонконга также провели небольшую демонстрацию в воскресенье вечером, и у посольств Китая за границей прошло собрание в знак солидарности. Протестующие в Пекине держат чистые листы белой бумаги в знак протеста против цензуры.

Какая ситуация с заболеваемостью в стране

Власти страны объявили в понедельник, что ежедневное количество случаев заболевания коронавирусом в Китае достигло более 40 000, что является новым рекордом. Зато тяжелых случаев заболеваемости в стране нет.

Проводимая в Китае политика "ноль случаев COVID-19" сильно ударила по экономике страны и жизни простых людей, спровоцировав крайне резкую реакцию.

Из-за суровых карантинных ограничений умирают люди