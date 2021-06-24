О смерти Макафи, его биографии, состоянии, а также деталях того, как он оказался в тюрьме и почему умер, читайте в материале.

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Макафи нашли мертвым: что известно

Накануне El Diario сообщило, что Джона Макафи нашли мертвым в тюрьме Барселоны. Врачи пытались реанимировать миллионера, однако спасти его не удалось.

По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Точно причину его смерти впоследствии назовут правоохранители.

За что миллионер оказался в тюрьме

Мужчина находился в тюрьме в Испании с октября 2020 года. Его задержали в аэропорту Барселоны по запросу Министерства юстиции США.

Макафи обвинили в уклонении от уплаты налогов и непредоставлении налоговых деклараций мол, он не подавал документы в течение 4 лет, за которые заработал миллионы долларов за работу консультантом, различные выступления, операции с криптовалютой и продажу прав на издание собственной биографии.

и непредоставлении налоговых деклараций мол, он не подавал документы в течение 4 лет, за которые заработал миллионы долларов за работу консультантом, различные выступления, операции с криптовалютой и продажу прав на издание собственной биографии. Ему также вменяли сокрытие активов, в частности яхты и объектов недвижимости, которые были оформлены на других людей.

Сам миллионер отвергал все обвинения, заявляя о преследовании по политическим мотивам.

23 июня испанский суд разрешил экстрадировать Джона Макафи в США. Ему грозило до 30 лет лишения свободы.



Умер изобретатель первого антивируса Джон Макафи / Фото Lemming at Work

Биография Джона Макафи

Макафи – 75-летний американский миллионер шотландского происхождения. Получил степень бакалавра математики и почетную докторскую степень. После этого работал в одной из лабораторий NASA в Нью-Йорке.

В 1987 году основал компанию McAfee . Она стала первым и одним из крупнейших в мире производителей антивирусного программного обеспечения. Через 7 лет мужчина покинул компанию, продав свою долю в ней.

. Она стала первым и одним из крупнейших в мире производителей антивирусного программного обеспечения. Через 7 лет мужчина покинул компанию, продав свою долю в ней. Успех McAfee помог дать толчок для развития других компаний в этой сфере, чья суммарная стоимость теперь составляет сотни миллиардов долларов.

В то же время сам Макафи в интервью СМИ признал, что никогда не пользуется своими продуктами, как и в целом антивирусами.

Состояние миллионера, попытки идти в политику и проблемы с законом

В 2008 году состояние Макафи достигало 100 миллионов долларов . В 2009 году из-за неудачных инвестиций бизнесмена фоне глобального экономического кризиса эта сумма уменьшилась до 4 миллионов.

. В 2009 году из-за неудачных инвестиций бизнесмена фоне глобального экономического кризиса эта сумма уменьшилась до 4 миллионов. Он 2 раза пытался начать политическую карьеру, баллотируясь в президенты США от Либертарианской партии.

Мужчину несколько раз задерживали правоохранители. В 2012 году его арестовали на границе Белиза и Мексики по подозрению в причастности к смерти его соседа Грегори Фола. Мужчину застрелили на острове в Карибском море, где тогда жил Макафи.

Перед этим полиция Белиза уже задерживала миллионера и по подозрению в незаконном хранении оружия и наркотиков, но позже эти обвинения сняли.

Источник: "Википедия"