Не стало советского разведчика, бывшего офицера британской разведки MI6 Джорджа Блейка. Он умер в Москве 26 декабря в возрасте 98 лет.

О смерти разведчика Джорджа Блейка сообщают "РИА Новости" со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки Сергея Иванова, пишет 24 канал. Читайте также Умер писатель Александр Курляндский – автор мультфильма "Ну, погоди" Пришло горькое известие – не стало легендарного Джорджа Блейка,

– заявил Иванов. Причиной смерти Блейка стала остановка сердца. Ему было 98 лет. Что известно о Джордже Блейке Родился в Нидерландах в 1922 году.

После Второй мировой войны перешел в Секретную разведывательную службу Великобритании – MI6.

В 1950 году в качестве офицера Блейка направили в Сеул для сбора информации против СССР.

В Северной Корее, находясь в плену, он предложил сотрудничество советской разведке.

После освобождения продолжил передавать секретную информацию Советскому Союзу. В частности, о том, что ЦРУ и MI6 готовятся проложить подземный тоннель в Берлине, чтобы прослушивать советские сообщения.

Деятельность Блейка раскрыли в 1959 году. Тогда суд в Великобритании приговорил его к 42 годам тюрьмы.

В результате он провел 4 года в тюрьме.

С 1965 года жил в Москве.