Умер Джордж Блейк: что известно о легендарном шпионе Холодной войны
Не стало советского разведчика, бывшего офицера британской разведки MI6 Джорджа Блейка. Он умер в Москве 26 декабря в возрасте 98 лет.
О смерти разведчика Джорджа Блейка сообщают "РИА Новости" со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки Сергея Иванова, пишет 24 канал.
Читайте также Умер писатель Александр Курляндский – автор мультфильма "Ну, погоди"
Пришло горькое известие – не стало легендарного Джорджа Блейка,
– заявил Иванов.
Причиной смерти Блейка стала остановка сердца. Ему было 98 лет.
Что известно о Джордже Блейке
- Родился в Нидерландах в 1922 году.
- После Второй мировой войны перешел в Секретную разведывательную службу Великобритании – MI6.
- В 1950 году в качестве офицера Блейка направили в Сеул для сбора информации против СССР.
- В Северной Корее, находясь в плену, он предложил сотрудничество советской разведке.
- После освобождения продолжил передавать секретную информацию Советскому Союзу. В частности, о том, что ЦРУ и MI6 готовятся проложить подземный тоннель в Берлине, чтобы прослушивать советские сообщения.
- Деятельность Блейка раскрыли в 1959 году. Тогда суд в Великобритании приговорил его к 42 годам тюрьмы.
- В результате он провел 4 года в тюрьме.
- С 1965 года жил в Москве.
Поделиться новостью