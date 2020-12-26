Не стало радянського розвідника, колишнього офіцера британської розвідки MI6 Джорджа Блейка. Він помер у Москві 26 грудня у віці 98 років.

Про смерть розвідника Джорджа Блейка повідомляють "РИА Новости" з посиланням на керівника пресбюро Служби зовнішньої розвідки Сергія Іванова, пише 24 канал. Читайте також Помер письменник Олександр Курляндський – автор мультфільму "Ну, постривай" Прийшла гірка звістка – не стало легендарного Джорджа Блейка,

– заявив Іванов. Причиною смерті Блейка стала зупинка серця. Йому було 98 років. Що відомо про Джорджа Блейка Народився в Нідерландах в 1922 році.

Після Другої світової війни перейшов в Секретну розвідувальну службу Великобританії – MI6.

У 1950 роки як офіцера Блейка скерували до Сеула для збору інформації проти СРСР.

У Північній Кореї, перебуваючи у полоні, він запропонував співпрацю радянській розвідці.

Після звільнення продовжив передавати секретну інформацію Радянському Союзу. Зокрема, про те, що ЦРУ і MI6 готуються прокласти підземний тунель в Берліні, аби прослуховувати радянські повідомлення.

Діяльність Блейка розкрили в 1959 році. Тоді суд у Великій Британії засудив його до 42 років в'язниці.

У результаті він провів 4 роки у тюрмі.

З 1965 року жив у Москві.