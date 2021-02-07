Экс-госсекретарь США Джордж Шульц скончался 6 февраля. Политику было 100 лет. Он работал в администрации 40 президента Штатов Рональда Рейгана.

Чиновник скончался в штате Калифорния. Причина смерти пока неизвестна. Читайте также Умер бывший председатель Черкасской ОГА: что о нем известно Что известно о Шульце Политик был родом из Нью-Йорка. Имел экономическое образование.

Во времена президентства Ричарда Никсона Шульц занимал пост министра труда, а затем возглавлял Минфин. При нем отменили систему золотого стандарта доллара.

Шульц был госсекретарем США в течение 1982 – 1989 годов. Его считают одним из главных "архитекторов" завершения Холодной войны.

В 1989 году, когда Шульцу было 68, он ушел с госслужбы. Однако остался одним из стратегов Республиканской партии.

Например, мужчина одним из первых влиятельных республиканцев призвал легализовать легкие наркотики.

В 2003 году Шульц стал сопредседателем совета по экономическому восстановлению Калифорнии.

К слову, он ходил в группу советников кандидата в губернаторы Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Важно Умер Сергей Проскурня: биография известного режиссера