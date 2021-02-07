Помер Джордж Шульц – ексдержсекретар США
Ексдержсекретар США Джордж Шульц помер 6 лютого. Політику було 100 років. Він працював в адміністрації 40 президента Штатів Рональда Рейгана.
Джерело:Bloomberg
Чиновник помер у штаті Каліфорнія. Причина смерті наразі невідома.
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Що відомо про Шульца
- Політик був родом з Нью-Йорка. Мав економічну освіту.
- За часів президентства Річарда Ніксона, Шульц обіймав посаду міністра праці, а потім очолював Мінфін. При ньому скасували систему золотого стандарту долара.
- Шульц був держсекретарем США протягом 1982 – 1989 років. Його вважають одним з головних "архітекторів" завершення Холодної війни.
- У 1989 році, коли Шульцу було 68, він пішов з держслужби. Однак залишився одним зі стратегів Республіканської партії.
- Наприклад, чоловік одним з перших впливових республіканців закликав легалізувати легкі наркотики.
- У 2003 році Шульц став співголовою Ради з економічного відновлення Каліфорнії.
- До слова, він ходив до групи радників кандидата в губернатори Каліфорнії Арнольда Шварценеггера.
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