Ексдержсекретар США Джордж Шульц помер 6 лютого. Політику було 100 років. Він працював в адміністрації 40 президента Штатів Рональда Рейгана.

Чиновник помер у штаті Каліфорнія. Причина смерті наразі невідома. Читайте також Помер колишній голова Черкаської ОДА: що про нього відомо Що відомо про Шульца Політик був родом з Нью-Йорка. Мав економічну освіту.

За часів президентства Річарда Ніксона, Шульц обіймав посаду міністра праці, а потім очолював Мінфін. При ньому скасували систему золотого стандарту долара.

Шульц був держсекретарем США протягом 1982 – 1989 років. Його вважають одним з головних "архітекторів" завершення Холодної війни.

У 1989 році, коли Шульцу було 68, він пішов з держслужби. Однак залишився одним зі стратегів Республіканської партії.

Наприклад, чоловік одним з перших впливових республіканців закликав легалізувати легкі наркотики.

У 2003 році Шульц став співголовою Ради з економічного відновлення Каліфорнії.

До слова, він ходив до групи радників кандидата в губернатори Каліфорнії Арнольда Шварценеггера. Важливо Помер Сергій Проскурня: біографія відомого режисера