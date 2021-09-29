О смерти Сурена Параджанова сообщил грузинский друг режиссера фотограф Юрий Мечитова.
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Печальная весть пришла из Киева – на 63-м году жизни умер сын Сергея Параджанова Сурен,
– рассказал Юрий Мечитова.
Сурен и Сергей Параджанов: смотрите фото
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- Сурен Параджанов жил в Киеве с матерью. Жена режиссера Светлана Щербатюк-Параджанова, умерла летом 2020 году на 82 году жизни.
- Сергей Параджанов – известный украинско-армянский режиссер. Он получил международное признание благодаря экранизации "Теней забытых предков" в 1964 году.
- Именно он разглядел талант Ивана Миколайчука – украинского актера, который и сыграл главную роль в "Тенях забытых предков".
- Также Параджанов снял такие ленты как "Цвет граната", "Первый парень" и "Украинская рапсодия".
Публикация Юрия Мечитова:
Печальная весть пришла из Киева – на 63-м году жизни скончался сын Сергея Параджанова Сурен.