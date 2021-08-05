К сожалению, у чиновника остановилось сердце из-за осложнений, которые вызвал коронавирус. Все, что известно о Евгении Марчуке, читайте в материале 24 канала.

Важно умер Евгений Марчук – бывший премьер Украины и первый глава СБУ

Биография Евгения Марчука

Работа в спецслужбах

Марчук родился 28 января 1941 года в Кировоградской области. Окончил пединститут, но учителем так и не работал.

После окончания вуза стал оперуполномоченным областного управления Комитета государственной безопасности УССР. Кроме областных ведомств, работал также в центральном аппарате.

Перед распадом СССР был первым заместителем председателя КГБ УССР, а также возглавлял 5 управление комитета, которое занималось преследованием диссидентов. Во времена Независимости некоторые диссиденты утверждали, что Марчук спас их от ссылки. Также диссиденты на президентских выборах 1999 года поддержали политика. Например, Ирина и Игорь Калинцы и Левко Лукьяненко.

Марчук стал первым председателем новосозданной Службы безопасности Украины. Он возглавлял ведомство в 1991 – 1994 годах.



Молодой Марчук / Фото Укринформа

Премьерство Марчука

Чиновник работал вице-премьером в нескольких правительствах. В 1995 году при президентстве Леонида Кучмы, стал премьер-министром. Однако на посту пробыл недолго. В 1996 году его уволили. По неофициальным источникам, президент отправил Марчука в отставку из-за того, что он, мол, занимался своим политическим имиджем.

Тогда Марчук пошел в парламент. В 1998 году был вторым номером списка СДПУ(о), председателем которой незадолго до выборов стал Виктор Медведчук. Марчук даже возглавил фракцию в Верховной Раде, но впоследствии ушел из партии и создал свою политсилу – Социал-демократический союз.

Президентские амбиции

В 1999 году Марчук участвовал в выборах президента. Он стал соперником Леонида Кучмы.

Экс-премьер надеялся договориться с несколькими кандидатами в президенты о снятии кандидатур в его пользу. Политик был убежден, что Кучму можно победить, лишь не распыляя голоса.

Однако Марчук таки получил четвертый результат. Зато Кучма во втором туре победил коммуниста Петра Симоненко.

Впоследствии первый глава СБУ рассказывал, что сожалеет о том, что не стал президентом. Он уверял, что не допустил бы оккупации Крыма, поскольку Россия все начинала еще в 2003 году, захватывая остров Тузла в Черном море.



Марчук и Кучма / Фото "Гордон"

Министр обороны

Кстати, Марчук был причастен к противостоянию с Россией во время событий вокруг Тузлы. Тогда, в 2003 – 2004 годах, политик работал министром обороны в правительстве Виктора Януковича. По его словам, "с большим трудом" украинским властям удалось не допустить "горячего развития этой авантюры".

Правда, Кучма отправил Марчука в отставку и с этой должности также. Утверждали, что якобы из-за неудовлетворительного состояния с сохранением боеприпасов. В Мелитополе тогда произошли страшные взрывы.

Переговорщик по Донбассу

В 2014 году Марчук возглавлял Международный секретариат по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО.

Затем, в 2015, пятый президент Петр Порошенко назначил Марчука представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы в Минске. В 2018 чиновник возглавил украинскую группу на переговорах, заменив Кучму. Однако в 2019 году политик ушел с должности.