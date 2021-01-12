Умер Филарет – патриарх белорусской церкви
Почетный патриарх Беларуси Филарет 12 января умер на 85 году жизни. Ранее он заразился коронавирусом.
Так, в декабря 2020 года Филарет перенес коронавирусной инфекцией. О его смерти сообщили на сайте белорусской церкви.
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Однако истинная причина смерти пока неизвестна. О месте и дате похорон также сообщат позже.
Белорусская церковь призвала помолиться за упокой Филарета.
Что известно о Филарета
- Патриарху было 85 лет. Он более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь.
- В 2009 году даже был конкурентом патриарха Кирилла в борьбе за патриарший престол.
- Когда Филарету исполнилось 75 лет, он ушел на пенсию.
- Как пишет TUT.by, в 2006 году Филарету присвоено звание героя Беларуси за вклад в духовное развитие народа.
- Патриарх выступал против смертной казни, которая до сих пор действует в Беларуси.
- Кроме этого, Филарет поддерживал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Также Филарет предлагал контролировать доступ белорусов к интернету, опираясь на опыт Китая.
- Умерший был председателем комиссии Священного Синода РПЦ по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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