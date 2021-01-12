Почетный патриарх Беларуси Филарет 12 января умер на 85 году жизни. Ранее он заразился коронавирусом.

Так, в декабря 2020 года Филарет перенес коронавирусной инфекцией. О его смерти сообщили на сайте белорусской церкви.

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Однако истинная причина смерти пока неизвестна. О месте и дате похорон также сообщат позже.

Белорусская церковь призвала помолиться за упокой Филарета.

Что известно о Филарета